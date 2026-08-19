İngiliz ekibi Aston Villa, bugün çarşamba günü, İtalyan kulübü Parma'dan Japon kaleci Zion Suzuki'yi kalıcı bir transferle resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Böylece, mevcut yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'e katılmaya son derece yakın olan oyuncu için verilen transfer yarışını sonuçlandırmış oldu.

Paris Saint-Germain, Parma ve oyuncunun çevresiyle yaklaşık 35 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardıktan sonra Suzuki transferini bitirmeye yaklaşmıştı; ancak müzakereler son anlarda mali anlaşmazlıklar nedeniyle çöktü.

Fransız gazetesi "L'Equipe"e göre, Parisli kulüp, kalecinin temsilcilerinin 3 milyon euroya yakın ek bir komisyon talep etmesinin ardından transferden çekilme kararı aldı. Bunu bir tür "şantaj" olarak değerlendiren Paris yönetimi bu talebi reddetti. Gazete, Saint-Germain yetkililerinin oyuncuyla iletişim kurmaya çalıştığını, ancak danışmanlarının onun cevap vermesini engellediğini, bunun üzerine Avrupa şampiyonunun dosyayı kesin olarak kapatmaya karar verdiğini ekledi.

Aston Villa, müzakerelerdeki tıkanmayı hızlıca değerlendirdi ve Paris Saint-Germain'in sunduğuna benzer bir teklif yaparak Suzuki'nin onayını almayı başardı; ardından bugün onunla anlaşmayı resmen tamamladığını açıkladı.

Aston Villa, resmi sitesinde yayımladığı açıklamada, Suzuki'nin Parma'dan kalıcı bir sözleşmeyle takıma katıldığını belirtti ve Japon kalecinin ülkesinin milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda mücadele ettiğine dikkat çekti.

Kulüp, Amerika Birleşik Devletleri doğumlu olan Suzuki'nin Japonya'nın Urawa şehrinde büyüdüğünü ve 16 yaşındayken Urawa Red Diamonds kulübünün ilk takımında ilk kez sahne aldığını, ardından Belçika ekibi Sint-Truiden'de kısa bir tecrübe yaşayıp Parma'ya transfer olduğunu ve son iki sezonda İtalya Ligi'nde oynadığını ekledi.

Açıklamada, 24 yaşındaki kalecinin kendi mevkisindeki en dikkat çekici genç yeteneklerden biri olarak kabul edildiği ve Japonya A Milli Takımı formasıyla 22 uluslararası maça çıktığı belirtildi. Kulüp açıklamasını, Suzuki'ye hoş geldin diyerek ve takımla yolculuğunda başarılar dileyerek noktaladı.

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