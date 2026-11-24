Mısır ekibi Al Ahly, Faslı teknik direktörü Hussein Ammouta'nın geleceğiyle ilgili tartışmalara noktayı koydu. Kulüp, Mısır Ligi'nin 9. haftasında pazartesi akşamı Pyramids'e 2-0 yenilmesinin ardından Ammouta ve yardımcı ekibinin görevine resmen son verdiğini açıkladı. Yönetim, önümüzdeki dönemde takımı çalıştıracak yeni bir teknik direktör seçmek için harekete geçiyor.

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Al Ahly, salı sabahının ilk saatlerinde yayımladığı resmi açıklamada "Kulüp, futbol A takımının sorumluluğunu üstlendikleri dönem için Hussein Ammouta'ya ve yardımcı ekibine teşekkür etti" ifadelerini kullandı. Açıklamada, kararın futbol dosyasını denetlemekle görevlendirilen kulüp başkan yardımcısı Yassin Mansour ile yönetim kurulu üyesi Sayed Abdel Hafiz'in sunduğu değerlendirme doğrultusunda alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre Mansour ve Abdel Hafiz, önümüzdeki birkaç saat içinde göreve aday alternatifleri sunacak.

Yeni kararın ayrıntıları: Al Ahly'de Ammouta'nın yerine kim gelecek?

Yerine gelecek ismin kimliği konusunda ise televizyoncu Ibrahim Fayek, "MBC Masr" kanalında Al Ahly'de en güçlü eğilimin Mısırlı bir teknik direktörle anlaşmak olduğunu söyledi. Fayek, dört isim arasında değerlendirme yapıldığını ve nihai kararın futbol dosyasından sorumlu yöneticiler tarafından verilmesinin beklendiğini belirtti.

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Adı sürekli Al Ahly'nin teknik direktörlüğü için adaylar arasında geçen Ali Maher'in Mısır Milli Takımı'nın başına getirilmesiyle yerli seçenekler daha da daraldı. Bu durum, yönetimi başka isimleri değerlendirmeye ya da önümüzdeki döneme uygun bir teknik adam bulunması halinde yabancı bir seçeneğe yönelmeye zorluyor.

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Öte yandan televizyoncu Seif Zaher, "ON Sport" kanalındaki "Mal'ab ON Sport" programında, Al Ahly yönetim kurulunun çoğunluğunun Ammouta'nın görevden alınmasını onayladığını açıkladı. Pyramids yenilgisi, geçen haziran ortasında göreve getirilen Ammouta'nın bu sezon iç arenada ve kıtada çıktığı 14 maçta (11 galibiyet ve 2 beraberliğin ardından) aldığı ilk mağlubiyet oldu.

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Daha sonraki bir haberde ise "ON Sport" kanalı, kaynaklarına dayanarak Al Ahly'nin eski yardımcı antrenörü ve Arab Contractors'ın mevcut teknik direktörü Samy Komsan'ın adaylar listesinin başında yer aldığını ve şu ana kadar öne çıkan en belirgin isim haline geldiğini aktardı. Komsan'ın seçilmesi, takımın mevcut ihtiyaçlarına uygun güçlü bir yabancı teknik direktör üzerinde karar kılınamamasına bağlı olacak. Bu arada oyuncuların ödemeleri de sonuçlar düzelene kadar durduruldu.

Pyramids karşısında sönük bir görüntü veren Al Ahly, bu yenilginin ardından 20 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi. Rakibi ise liderlikte puanını 27'ye çıkardı. Ezeli rakip Zamalek de aynı hafta pazartesi günü El Gouna'yı 2-1 yenerek 22 puanla ikinci sıraya yükseldi.

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Mahmoud El Khatib'in Kasım 2017'de kulüp başkanlığına seçilmesinden bu yana Al Ahly'yi sırasıyla Patrice Carteron, Martín Lasarte, René Weiler, Pitso Mosimane, Ricardo Soares, Marcel Koller, José Riveiro, Jess Thorup ve son olarak Hussein Ammouta çalıştırdı. Böylece kulüp, geçici teknik direktörler hariç El Khatib döneminin onuncu teknik direktörünü atamaya hazırlanıyor.

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