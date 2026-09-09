Al Ahly, bugün çarşamba günü, futbol A takımının teknik direktörü Faslı Houcine Ammouta ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı.

"X" platformu üzerinde Al Ahly teknik direktörü Houcine Ammouta adını taşıyan doğrulanmış bir hesap ortaya çıktı ve bu hesapta takımla ilgili teknik konular paylaşıldı, bu da büyük bir tartışmaya yol açtı.

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Ancak Al Ahly şu ifadeleri içeren resmi bir açıklama yayınladı: "Takımın teknik direktörü Houcine Ammouta'nın sosyal medya sitelerinde (Facebook - X - Instagram) herhangi bir hesabı bulunmamaktadır."

Açıklama şöyle devam etti: "Kendisine ait olmayan hesaplarda ortaya çıkan ve aslında ondan sadır olmamış açıklamaların atfedildiği, sahibi olmadığı ve hiçbir ilgisinin bulunmadığı sahte hesaplarla ilgili hukuki işlemler başlatılmaktadır."







