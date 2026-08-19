Barcelona sportif direktörü Deco, transfer döneminin son günlerinde yeni bir hücum transferinin kapısını açık bıraktı.

Deco, bugün çarşamba akşamı Barcelona'nın dostluk turnuvası Joan Gamper Kupası'nda Mısır ekibi Al Ahly'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından transfer piyasasının durumu hakkında konuştu.

Ufukta bir hücum transferi beliriyor

Hücum hattı konusunda Deco, iç çözümlere sahip olmasına rağmen Barcelona'nın yeniden transfer piyasasına girme ihtimalini daha net bir şekilde ortaya koydu.

"Marca" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Ön hatta oyuncularla anlaştık. Lewandowski'nin yokluğunu telafi etmek zor, Ferran'ın yokluğunu ise Gordon ve Adime ile kapattık."

Şöyle devam etti: "İç çözümlerimiz var, ancak bir hamle yapacağımızı düşünüyorum. Çok fazla gürültü var, ama biz çalışmaya devam ediyoruz."

Hamza Abdelkerim'e darbe mi?

Sportif direktörün açıklamaları, özellikle Lewandowski'nin üstlendiği rolü telafi etmenin zorluğunu kabul etmesiyle birlikte, Barcelona'nın transfer döneminin son günlerinde bir forvet transferini bitirmek için yeni bir hamle yapmasının kapısını aralıyor.

Barcelona, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez ile anıldı, ancak başkent kulübü yıldızını elinde tutmakta kararlı.

Bu açıklama, yeni sezonda ilk takımda ilk 11'de forma giyme fırsatını hayal eden Barcelona Atletic forveti, geleceği parlak Mısırlı Hamza Abdelkerim için kötü bir haber niteliğinde.

Abdelkerim, yeni sezona hazırlık döneminde Barcelona ile oynadığı dostluk maçlarında öne çıktı; bunların sonuncusu bugün eski takımı Al Ahly'ye karşı oynanan maçtı ve Alejandro Balde'nin ortasının ardından muhteşem bir gol kaydetti.

Bunları da okuyun:

Barcelona, Rodri'yi Real Madrid'den mi kaptı? Deco'dan şaşırtıcı bir yanıt

Deco, oyuncuların lisanslandırılması konusunda güven verdi

Transferlerin lisanslandırılması konusunda ise Deco, Barcelona'nın işlemleri sıkıntı yaşamadan tamamlayabileceğinden emin görünüyordu; kulübün oyuncular için bir cazibe unsuru haline gelen sportif bir proje inşa etmeyi başardığını vurguladı.

Şunları söyledi: "Oyuncuları lisanslandırmak için sıkıntı çekmeyeceğiz."

Şöyle ekledi: "Elde ettiğimiz iyi şeylerden biri de tüm oyuncuların buraya gelmek istemesiydi, çünkü kazanan bir projeye sahip olduğumuzu gördüler ve bu durum tarihe geçmek isteyen oyuncuların heyecanını kabartıyor."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

