Resmi açıklamayla: Asensio, cinsel içerikli video davasında sessizliğini bozdu

Real Madrid savunmacısı Raul Asencio, kısa süre önce büyük tartışmalara yol açan cinsel içerikli bir video görüntüsünün paylaşılmasıyla ilgili davada beraat etmesinin ardından sessizliğini bozdu. Oyuncu bu sırada, alkollü araç kullanmaktan mahkum edilmesinin ardından başka bir krizle daha karşı karşıya bulunuyor.

Davada, videoda görünen iki genç kadının davada suçlanan dört oyuncuyu takip etmekten vazgeçtiklerini teyit etmesiyle yeni bir gelişme yaşandı. Bu durum, savcılığın Kraliyet ekibinin savunmacısına yönelttiği sırların ifşa edilmesi ve mahremiyetin ihlali suçuyla ilgili suçlamasını geri çekmesine yol açtı.

Asencio, Real Madrid akademisindeki eski takım arkadaşları Feran Ruiz, Juan Rodriguez ve Andres Garcia ile birlikte dava kapsamında mahkeme karşısına çıktı. Ardından iki genç kadın, Las Palmas de Gran Canaria'daki 5 numaralı Ceza Mahkemesi hakimi huzurunda dört sanığı affettiklerini teyit etti.

Bu vazgeçme, savcılığın, sahiplerinin rızası olmadan mahrem nitelikte görüntü ve videoların yayımlanması veya paylaşılması suçuyla ilgili suçlamasını geri çekmesine imkan tanıdı; bu suçlama Asencio'yu ve diğer sanıkları kapsıyordu. Buna karşılık, iki genç kadının vazgeçmesi, yalnızca Feran Ruiz, Juan Rodriguez ve Andres Garcia'ya yöneltilen ve Asencio'yu kapsamayan reşit olmayanlara ilişkin müstehcen materyallerle ilgili suçlamaları etkilemiyor.

Bu suçlamalar, reşit olmayan biriyle cinsel içerikli bir video kaydedilmesiyle bağlantılı; nitekim kızlardan biri, olayların yaşandığı 2023 yılında 16 yaşındaydı. Bu, mağdurun vazgeçmesi veya affetmesiyle suçlamanın düşmediği bir suçtur.

Asencio bu konuda bugün perşembe, karar açıklandıktan sonra yayımladığı resmi bir açıklamada şunları söyledi: "Bugün, uzun bir sessizlik döneminin ardından ve her zaman inandığım bir hukuki sürece saygı çerçevesinde, beraat ettiğimi söyleyebilirim."

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Şöyle devam etti: "Sizinle birkaç kelime paylaşmanın zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu aylar boyunca zor bir durumdan geçtim ve zaman zaman hakkımdaki bilgi ve görüşlerin mahkemeler kararını vermeden önce yayımlandığını görmek zorunda kaldım. Medyanın çalışmasını, bilgi aktarma ve görüş ifade etme hakkını anlıyor ve saygı duyuyorum. Ancak her haberin ardında, yayımlanan her şeyin sonuçlarını yaşayan bir insan ve bir aile olduğunu hatırlamanın da önemli olduğuna inanıyorum."

Sözlerine şöyle ekledi: "Adaletin sonunda işleri yerli yerine oturtacağına her zaman inandım. Bugün, kendisi adına konuşan bir yargı kararı var ve ben bunu içim rahat bir şekilde ve bir rahatlama hissiyle karşılıyorum; çünkü hayatımda çok önemli olan bir bölümü kapatabilecek hale geldim. Gürültü patırtı ya da zor anlar hakkında uzun uzun konuşmak istemiyorum. Bu süre boyunca yanımda duran ve bana inanan insanların desteğini hatırlamayı tercih ederim."

İspanyol savunmacı şöyle sürdürdü: "Ayrıca Real Madrid'e ve kulüpteki herkese, bana gösterdikleri güven için, çalışmaya ve gelişmeye devam etmeme, her şeyden çok sevdiğim şeyin, yani futbol oynamanın tadını çıkarmama izin verdikleri için teşekkür etmek isterim."

Şöyle tamamladı: "Bu aylar boyunca hakkımda konuşanlardan, karar açıklandıktan sonra hikayenin bu kısmının da aynı özenle aktarılmasını yalnızca rica ediyorum. Herhangi bir tartışmaya girmek ya da geriye dönmek istemiyorum. Bu bölümü saygıyla, başım dik ve ileriye gitme konusunda güçlü bir istekle kapatmak istiyorum."

Alkol olayı

Alkollü araç kullanma konusunda ise Asencio şunları söyledi: "Ayrıca alkollü araç kullanmayla ilgili bir olaya da değinmek istiyorum. Yaşananlardan dolayı derin bir pişmanlık duyuyorum ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Bu, ders çıkardığım bir deneyimdi ve bir daha tekrarlanmayacağından kesinlikle eminim."

Şöyle ekledi: "Şimdi ileriye bakmak, çalışmaya ve gelişmeye devam etmek ve en çok sevdiğim şeye, yani futbol oynamaya odaklanmak istiyorum. Şimdi konuşma sırası bende. Ve teknik direktörümle (Jose Mourinho) tamamen aynı fikirdeyim: 'Sadece sahanın içinde değil, dışında da.' Hala Madrid. Ve bu konuda hiçbir şüpheye yer yok."

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