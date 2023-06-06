Real Madrid’in efsane golcüsü yeni takımında yılda 200 milyon euro kazanacak.

Futbol dünyasında uzun bir süredir resmiyet kazanması beklenen transfer en sonunda gerçekleşti. Real Madrid ile olan sözleşmesini yenilemeyen ve takımdan ayrılacağını açıklayan Fransız golcü Karim Benzema Suudi Arabistan Ligi'nin son şampiyonu Al-Ittihad ile resmi sözleşme imzaladı. Suudi kulübü transferi resmen duyururken, bu gelişme kısa sürede büyük bir ilgi çekti.

Benzema'nın yeni takımında alacağı ücret açıklanmazken, sözleşmenin yıldız oyuncuya yılda 200 milyon euro kazandıracağı öğrenildi. İki yıllık olan sözleşme bir yıllık da opsiyon içerirken üç yılın sonunda yıldız oyuncuya 600 milyon euro kazandırabilir.

Benzema ne söyledi?

Benzema'nın sezonun büyük bir bölümünde Real Madrid de kalması bekleniyordu ancak sonunda eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan ligine gitmeyi tercih etti.

Transferinden sonra ilk açıklamayı yapan Benzema Suudi Arabistan Ligi’nin kendisi için yeni bir meydan okuma olacağını söyledi. Ronaldo’nun transferinin Suudi Arabistan için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Benzema, “Daha önce Avrupa’da yakaladığım başarıları burada da kazanmak istiyorum. Bu ligde birçok iyi oyuncu var ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.