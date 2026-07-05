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Resmi açıklama... Al-Ahly, El-Hussein Ammouta ile ilgili yeni bir adım attığını duyurdu

Premier Lig
Al Ahly SC
H. Ammouta
H. Amotta
Mısır
Fas

Al-Ahly, geçen ay onunla sözleşme imzaladı

Mısırlı Al-Ahly kulübü, bugün Pazar günü, birinci takımın yeni teknik direktörü Faslı El-Hussein Ammouta hakkında resmi bir açıklama yayınladı.

Al-Ahly, geçen ay Faslı teknik direktörle iki sezonluk bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Ammouta, geçen sezonun ardından görevinden ayrılan Danimarkalı Yess Torup'un yerine geçecek.

Al-Ahly bugün yaptığı resmi açıklamada şunları söyledi: “Al-Ahly kulübü, yarın Salı günü saat 13.00’te Al-Jazira’nın merkezinde bir basın toplantısı düzenleyecek; bu toplantıda, yeni teknik direktör Faslı El-Hussein Ammouta ile yapılan sözleşmeye ilişkin tüm detaylar açıklanacak.”

Açıklamada ayrıca şunlar yer aldı: “Basın toplantısına futbol direktörü Kaptan Wael Gomaa da katılacak. Gomaa, teknik direktörü basına tanıtacak ve Al-Ahly’nin yeni sezon planları hakkında konuşacak.”

Kulüp, tüm görsel, işitsel ve yazılı medya kuruluşlarını basın toplantısına katılmaya davet etti.

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