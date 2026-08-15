İtalya Serie A şampiyonu Inter Milan, İngiliz milli bek Djed Spence'in Tottenham'dan transferini resmen tamamladı.

26 yaşındaki oyuncu, İtalya Ligi şampiyonlarıyla beş yıllık bir sözleşme imzaladı. BBC'ye göre, kulübün oyuncu için yaklaşık 30 milyon euro (25,6 milyon sterlin) tutarında bir bonservis ödeyeceği belirtiliyor.

Spence, bu yaz Inter'e katılan İngiltere'den ikinci oyuncu oldu; kendisinden önce Manchester City ile sözleşmesi sona eren John Stones, San Siro'ya transfer olmuştu.

Spence: "Yeni bir bölümün vakti geldi"

Spence, transferini cumartesi günü erken saatlerde teyit etti; sosyal medya hesaplarından Tottenham taraftarlarına bir veda mesajı yayınlayarak şunları yazdı: "Özel bir bölüm sona eriyor. Sonsuza dek yanımda taşıyacağım birçok anıyla, anla ve deneyimle dolu bir yolculuktu; özellikle Bilbao'daki o gece. Yol boyunca bana yardım eden tüm personele, aileme dönüşen oyuncu arkadaşlarıma ve hepsinden önemlisi taraftarlara teşekkür ederim. Şimdi yeni bir bölümün vakti geldi, ancak Tottenham her zaman kalbimde bir yer edinecek."

Spence, teknik direktör Thomas Tuchel'in takımının üçüncü olduğu 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin sekiz maçının tamamında forma giydi. 2025-26 sezonunda Tottenham ile tüm kulvarlarda 44 maça çıktı.

Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, temmuz ayında Spence'i kulüpte kalmaya ikna etmek istediğini söylemişti. Spence, 2022 yılında Middlesbrough'dan başlangıçta 12,5 milyon sterlin karşılığında Tottenham'a katılmış ve kuzey Londra ekibinde 85 maça çıkarak takımın 2024-25 Avrupa Ligi kupasını kazanmasına yardımcı olmuştu.

Bu, Spence'in İtalya'daki ikinci dönemi olacak; 2024 yılında Genoa'da 6 aylık bir kiralık dönem geçirmişti.