Abha Kulübü, bugün pazartesi günü resmen, Belçikalı Michy Batshuayi ile bonservissiz transfer anlaşması yaptığını duyurdu. Oyuncu, yeni sezonun başından itibaren Suudi ekibinin kadrosuna güç katacak.

Abha Kulübü, "X" üzerindeki resmi sayfasından şu açıklamayı yaptı: "Abha Spor Kulübü yönetimi, A takımı temsil etmesi için Belçikalı forvet 'Michy Batshuayi' ile bonservissiz transfer anlaşması yaptı."

Batshuayi (32 yaşında) kariyeri boyunca Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi birçok Avrupa kulübünü temsil etti.

Belçikalı forvetin kariyerindeki son Avrupa durağı, geçen sezon forma giydiği Alman kulübü Eintracht Frankfurt olmuştu.

Batshuayi'nin Belçika Milli Takımı'nı 55 maçta temsil ettiği ve bu maçlarda 27 gol attığı belirtiliyor.