Suudi Arabistan ekibi El Hilal, Arsenal'den transfer ettiği Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli ile anlaştığını duyurdu. Bu transfer, kulübün mevcut yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği üçüncü yabancı transferi oldu.

El Hilal resmi internet sitesinden yayımladığı açıklamada, Arsenal'den transfer ettiği Martinelli ile 4 yıllık, 2030'da sona erecek bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Resmi açıklama, Martinelli'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gelişinden 48 saat sonra, yani önceki gün salı günü, transferin tüm maddeleri üzerinde anlaşmaya varılmasının ardından geldi.

Suudi kulübü transferin ayrıntılarını açıklamazken, daha önceki basın haberleri Brezilyalı kanat oyuncusunun bonuslar dahil 65 milyon avronun üzerinde bir bedelle katılacağını doğrulamıştı.

"Lider", kulübün sahibi Prens Velid bin Talal'a teşekkür ederek, tıpkı mevcut yaz transfer döneminde yapılan önceki yabancı transferlerde olduğu gibi bu transferin bedelini de onun üstlendiğini vurguladı.

El Hilal ayrıca, Brezilyalı kanat oyuncusunun bugün perşembe günü takımın antrenmanlarına katılacağını ve yarın cuma günü Suudi Arabistan'ın başkentindeki SHG Arena'da Şebab'a karşı oynanacak Riyad derbisine hazırlanacağını duyurdu.

Martinelli, El Hilal'in bu yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği üçüncü yabancı transfer oldu ve bunların üçü de İngiltere Premier Lig'inden geldi. Bu transferler öncesinde West Ham'dan Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville ve Aston Villa'dan İngiliz forvet Ollie Watkins kadroya katılmıştı.

Bu üçlü, "Lider"in hücum hattında sıra dışı bir taarruz gücü oluşturacak. Özellikle Summerville ve Watkins önceki gün salı günü El Ahli'ye karşı 3-0 kazanılan klasikoda birer gol atarak imzalarını çoktan atmış durumdalar.