Rennes teknik direktörü Bruno Genesio, Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema'nın futbol tarihinin en iyi oyuncularından birisi olduğuna inanıyor.

34 yaşındaki futbolcu, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye karşı yaptığı hat-trick ile bu sezon 36 maçta 37 gole ulaşarak kariyerinin en iyi form durumuna ulaştı.

Ancak bu performansı Genesio'yu şaşırtmıyor, çünkü Rennes patronu, Fransız yıldızın oyunu şimdiye kadar süsleyen en iyi futbolculardan birisi olduğunu düşünüyor.

Ve Benzema’yı, Hollandalı efsane Johan Cruyff ile benzer bir seviyede görüyor.

Ne söylendi?

Cruyff, arka arkaya üç Avrupa kupası kazandı ve Hollanda'yı Dünya Kupası finaline taşıyarak oyundaki en etkili figürlerden birisi oldu.

Genesio, “Benzema’nın, dünyanın en iyileri arasında olduğunu dün keşfetmedim.

“O, benim için oyun tarihinin en iyilerinden birisi. Bir Cruyff veya o seviyedeki oyuncularla aynı düzeyde bir futbolcu.

"Kalitesi, hedefleri ve oyun zekası gerçekten muazzam...

“Yaptığı her şey, hareketi, kararları… O, her şeyiyle mükemmel bir oyuncu. Bu konuda hiçbir şüphem yok" dedi.

Benzema bu sezon ne yaptı?

Fransız golcü, bu sezon La Liga'da açık ara en çok gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.

İspanya La Liga’da 24 gol atarak Getafe'nin Türk yıldızı Enes Ünal'ın 10 gol önünde yer alıyor.

Öte yandan Benzema, 11 asist ile La Liga’nın asist tablosunun da zirvesinde.

Sekiz maçta attığı 11 golle Şampiyonlar Ligi gol krallığında ise Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski'nin bir gol gerisinde ikinci sırada.

Real Madrid'i ne bekliyor?

Mart ayındaki 4-0'lık Barcelona yenilgisinin izlerini silen Real Madrid, 14. kez Avrupa'nın en büyüğü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea'yi deplasmanda 3-1'lik skorla deviren Real Madrid, Santiago Bernabeu'daki rövanş maçına favori olarak çıkacak.

Başkent ekibi, La Liga'da ise en yakın takipçisi Barcelona'nın 12 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Ancelotti'nin ekibi, sezonu çifte zaferle kapatmayı hedefliyor.

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