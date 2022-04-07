Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo'nun kendisini kıskandığı yönündeki cevabına güldü.

Rooney bu hafta, 37 yaşındaki oyuncunun bu sezon United’ın en skorer oyuncusu olmasına rağmen başarısız olduğunu söylemişti.

Ronaldo ise Rooney'in Instagram gönderisine yorum yaptığında eski takım arkadaşının kendisini kıskandığını öne sürerek ‘kıskanç’ olarak nitelendirmişti.

Portekizli yıldızın cevabından sonra İngiliz eski golcünün de yeni bir yanıt vermesi gecikmedi.

Ne söylendi?

Rooney, mevcut tüm oyuncuların Ronaldo'yu kıskanması gerektiğini vurgulayarak “Bunu, bu sabah gördüm.

"Dünyada Cristiano'yu kıskanmayan bir futbolcu olmadığını söyleyebilirim.

"Sahip olduğu kariyer, kazandığı kupalar, kazandığı para… Her oyuncu; Lionel Messi ve Cristiano'yu kıskanıyor” diyerek eski takım arkadaşının hakkını verdi.

Bu açıklamanın ardından, aralarında gerginlik oluşacak bir durum da kalmamış oldu.

Rooney, Ronaldo hakkında ne söylemişti?

Rooney ile Ronaldo arasındaki gerilim, 2006 Dünya Kupası'nda oynanan İngiltere-Portekiz maçında Rooney'in kırmızı kart gördüğü pozisyona kadar uzanıyor.

Sky Sports'ta Ronaldo'nun United'a transferini değerlendiren Rooney, bu hamlenin şimdilik başarısız olduğunu iletmişti.

"Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde önemli goller attı. Tottenham'a karşı hat-trick yaptı.

"Ama kulübün geleceği düşünerek gençleşmesi ve önümüzdeki iki, üç yıl içinde Manchester United'ı yukarı taşıyacak aç oyunculara yönelmesi gerekiyor.

"Cristiano artık yaşlanıyor. Kesinlikle 20'li yaşlarında olduğu gibi bir oyuncu değil. Bu futbolun doğasında var. Hala bir gol tehdidi, ama oyunun diğer alanlarında genç ve aç oyunculara ihtiyaçları var.

"İyi gençlere sahipler. Bence Sancho ve Rashford önümüzdeki yıl daha iyi olacak.

"Jesse Lingard'ın oynaması gerektiğini düşünüyorum, çünkü sahaya enerji ve kalite getiriyor. Scott McTominay de iyi iş çıkarıyor, yani kadroda iyi gençler var.

"Sadece özgüvene ihtiyaç duyuyorlar. İyi oyuncular olduklarına inanmaları gerekiyor. Elbette yeni gelecek menajer de kendi transferlerini yapıp yeni bir yapı oluşturacak."

Ronaldo bu sezon nasıl bir performans sergiledi?

Portekizli yıldız, bu sezon United'ın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Ralf Rangnick'in takımıyla Premier Lig'de çıktığı 24 maçta 12 gol kaydetti ve üç asist yaptı.

Öte yandan, Şampiyonlar Ligi son 16 turundan elenmeden önce Şampiyonlar Ligi'nde yedi maçta altı gol attı.

United, Premier Lig'de ilk dörde girmek için çabalıyor ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında olabilmek için üç puan önlerinde bulunan Tottenham'ı geçmek zorunda.

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