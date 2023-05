30 yaşındaki genç teknik direktör mevcut kazancını dörde katlayacak yeni bir sözleşmeye imza atmak üzere.

Ligue 1 takımlarından Reims’in genç teknik direktörü Will Still, gelen tekliflere rağmen gelecek sezon da Fransız takımının başında yer alacak. Ekim ayında Oscar Garcia’nın yerine göreve gelen ve takımıyla harika bir iş çıkartan 30 yaşındaki futbol adamı henüz PRO lisansa sahip olmadığı için takımın başında çıktığı her maçta Reims’in 25 bin euro ceza almasına neden oluyordu.

Reims’in başına geçtikten sonra takımıyla 19 maçlık yenilmeme serisi yakalayan Still’in takımıyla yapacağı yeni sözleşmenin ardından maaşının da artması bekleniyor.

Maaşı dört katına çıkacak

Şu ana aylık 18 bin 500 euro kazanan Still, Fransız antrenör sendikası tarafından belirlenen minimum maaş olan 17 bin 920 eurodan sadece biraz daha fazla kazanıyor ve ülkenin en az kazanan teknik direktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Still maaşının dört katına çıkmasını ve gelecek sezon takımı daha ileriye taşıyabilmek için yeni oyuncular transfer edebileceği bir bütçe istiyor.

Garcia’nın yardımcısı olduğu dönemde imzaladığı kontrat 2025 yılına dek sürse de yeni sözleşme imzalamaya hazır görünen Still’in yıl sonuna kadar PRO lisans alması gerekiyor.