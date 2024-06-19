Real Madrid'de Toni Kroos'un boşluğunu dolduracak isim belli oldu

Alman orta saha oyuncusunun emeklilik kararıyla sarsılan Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin çözüm planı hazır.

La Liga’nın ve Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Real Madrid’de Toni Kroos’un futbol hayatını noktalama kararı vermesinin yarattığı depremin etkileri sürerken, Alman yıldızın yerini dolduracak isme dair spekülasyonlar da devam ediyor. Tüm bu bilinmezlik devam ederken La Quinta Tribuna’ya konuşan Federico Valverde, Kroos’un yerinde oynayabileceğinin sinyallerini verdi.

"Bazen öfkelendim"

Carlo Ancelotti tarafından sıklıkla orta sahanın sağında kullanılan Uruguaylı oyuncu bu durum nedeniyle zaman zaman rahatsızlık duyduğunu söyledi. Ancelotti’nin kendisine verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek istediğini dile getiren Valverde, “Nerede oynamamı isterlerse orada oynamaya gerçekten değer vermeyi öğrendim. İlk başta pozisyonumu değiştirmek zorunda olduğum için öfkeliydim ama sonra takımın iyiliği için elimden gelenin en iyisini yapmam gerektiğini anladım. Real Madrid için oynamak kolay değil, tutunmalı ve bu fırsatı asla bırakmamalısınız” dedi.



Bu sezon zaman zaman orta sahanın merkezinde Kroos’un yanında oynayan Valverde, Kroos’un emeklilik kararı ve Kylian Mbappe’nin takıma katılmasıyla birlikte büyük olasılıkla merkez orta saha pozisyonuna kayacak. Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 54 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki Valverde, bu karşılaşmalara iki gol ve yedi asist sığdırmayı başarmıştı.