İlkay Gündoğan, Liverpool’u geride bırakarak efsanevi bir şekilde Premier Lig şampiyonu oldukları maçın ardından, kendisini tebrik eden ilk kişilerden birisinin Jurgen Klopp olduğunu açıkladı.

City, pazar günü Etihad Stadı'nda Aston Villa’yı 2-0’dan gelerek 3-2 yendi. Yalnızca 5 dakika içerisinde olağanüstü bir oyunla üç gol atan City’de, İlkay Gündoğan yedek kulübesinden oyuna dahil olarak yıldızlaştı.

Dramatik galibiyet, City'nin Klopp'un ekibi karşısında sadece bir puan farkla ligin tepesinde olması anlamına geliyordu. Ancak bu, Alman menajerin eski oyuncusuna mesaj atmasına engel değildi.

Gündoğan Klopp için ne dedi?

City’nin başarılı orta saha oyuncusu, Klopp ile 2011-2015 yılları arasında Borussia Dortmund'da dört yıl boyunca beraber çalıştı ve onu iyi tanıyor.

İlkay, bir yıl sonra City için takımdan ayrıldı ve dört Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere 11 kupa kaldırmayı başardı.

31 yaşındaki yıldız, City ile şampiyon oldukları Aston Villa maçının ardından eski patronunun onu tebrik etmek için mesaj attığını belirtti.

İlkay Gündoğan, Sport1'e “Beni ilk kutlayanlardan birisiydi” dedi ve ekledi:

“Birbirimize her zaman son derece saygılı davrandık. Liverpool ile çok iyi bir sezon daha geçirdi ve hayatı bizim için son derece zorlaştırdı.

“O, son derece olağanüstü bir adam ve koç ve bunu yıllar içinde gösterdi."

"Benim için en önemli goldü"

Maçta harika bir performans ortaya koyan Gündoğan, galibiyet golünün belki de kariyerinin en önemli golü olduğunun altını çiziyor.

"Sonuca dayanarak o golün, benim için en önemli gol olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle en duygusal anlarımdan birisiydi.

“2013 Şampiyonlar Ligi finalinde BVB'nin Bayern'e karşı attığı gol, sonuç için yeterli olmasa da önemliydi.

"Pazar günü üzerimizden büyük bir baskı kalktı, çünkü 90 dakika boyunca çok mücadele ettik ve Liverpool'un nefesini ensemizde hissediyorduk.

“Kendi seyircimizin önünde, bu şekilde şampiyonluğu kazanmamız gerçekten mükemmeldi.

"38 maç boyunca, sahaya maksimumumuzu koymak zorunda kaldık.

“Dikkatsiz olmayı göze alamazdık, çünkü Liverpool her saniye pusuda bekliyordu. Uzun ve sinir bozucu bir sezon için harika bir son oldu.”

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