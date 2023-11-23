İspanyol basını, Arda Güler'in "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım" dediğini iddia etti.

Real Madrid'in geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den 20+10 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Arda Güler, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle La Liga devi ile bir türlü ilk resmî maçına çıkamadı.

Defensa Central'da yer alan haberde genç yıldızın son sakatlığının ardından ağlayarak, "Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor" sözleriyle serzenişte bulunduğu iddia edildi.

Arda Güler başka ne söyledi?

Öte yandan haberde Arda'nın Real Madrid'deki en sıkıntılı dönemini ABD'deki Los Angeles kampında yaşadığı aktarıldı.

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Süper solağın İspanyolca bilmemesi ve yeni bir takıma, yeni bir ülkeye uyum sağlamak zorunda kalmasının Arda üzerinde baskı oluşturduğu bildirildi.

Bununla birlikte millî futbolcunun zaman zaman "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım" fikrine kapıldığı iddia edildi.