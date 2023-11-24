Arda Güler'in sezon başında Bayer Leverkusen'e kiralık olarak gitmeyi reddettiği ortaya çıktı.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den 20+10 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Arda Güler, Los Blancos ile henüz ilk resmî maçına çıkabilmiş değil.

Madrid ekibinin, üç kez sakatlanan genç futbolcunun tedavisinde artık daha dikkatli olduğu ve dönüş tarihinin verilmeyeceği aktarıldı.

Bu esnada ortaya, Arda'nın kiralık olarak başka bir kulübe verileceğiyle ilgili haberler de atıldı.

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AS gazetesinde yer alan haberde ise millî futbolcunun, bu seçeneği tamamen reddettiği bildirildi.

Detaylar neler?

Real Madrid'in, henüz hiçbir resmî karşılaşmada faydalanamadığı Arda Güler'i ocak ayında hiçbir kulübe kiralamama kararı aldığı belirtildi.

Ayrıca AS gazetesinden Joaquin Maroto'nun haberine göre sezon başında Arda'nın Bayer Leverkusen'e kiralık olarak gitmesi yakın bir ihtimal olarak görülse de teknik heyet ve Arda bunu reddetti.

Maroto, genç yıldızın ocak ayında kiralanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve sakatlığını atlattıktan sonra Real Madrid'in ondan faydalanacağını söyledi.

Arda Güler ne söylemişti?

Genç yıldız, Real Madrid ile sözleşme imzaladığı törende kiralık transfer ihtimali ile ilgili soruyu şu sözlerle yanıtlayıp kapıyı kapatmıştı:

"Birçok önemli oyuncumuz var ama ben rekabete hazırım. Başkan ve hocamıza bunun söz konusu olmadığını söyledim. Buraya oynamaya geldim."