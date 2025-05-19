Real Madrid 'Yeni Toni Kroos'u' transfer edebilmek Liverpool ile 70 milyon euroluk bir rekabette

Real Madrid, Toni Kroos’un boşluğunu Adam Wharton ile doldurmak istiyor.

Xabi Alonso'nun Real Madrid'e olası teknik direktör olarak dönüşü, yaz transfer döneminde kulüpte köklü bir değişim başlatabilir. Alonso’nun gelişinin ardından, özellikle orta saha için yeni imzaların gündeme gelmesi bekleniyor. Liverpool’dan Trent Alexander-Arnold’un serbest transferle takıma katılması ve Juventus’tan Dean Huijsen’in transferinde sona yaklaşılması, kulübün savunma hattı için planladığı iki önemli hamle olarak öne çıkıyor. Ancak Alonso’nun bir orta saha oyuncusu olarak geçmişi, merkezde de önemli bir değişime işaret ediyor.

Toni Kroos’un 2024’te futbola veda etmesi ve Luka Modric’in olası ayrılığı, Real Madrid’i orta sahada yeni bir lider arayışına itti. Bu doğrultuda İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Crystal Palace forması giyen Adam Wharton, Real Madrid tarafından uzun süredir yakından izleniyor.

Daily Mail’in haberine göre, Wharton’un oyun kurma becerisi ve derin pasları, onu Toni Kroos’la kıyaslanacak seviyeye taşıdı. Crystal Palace orta sahasında gösterdiği olgun ve dengeli performanslar, İngiltere Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Thomas Tuchel tarafından da övgüyle karşılandı.

70 milyon euro talep edilebilir

Real Madrid, 2025’in başından beri 21 yaşındaki genç yıldızı düzenli olarak gözlemliyor. Wharton’un oyunun temposunu ayarlama kabiliyeti ve sürekli gelişime açık yapısı, kulübün ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ancak Crystal Palace’ın Wharton’u 2029 yılına kadar sözleşmeye bağlamış olması, kulüp üzerindeki satış baskısını ortadan kaldırıyor. İngiliz ekibi, Wharton’un transferi için 60 milyon sterlin civarında bir bonservis talep edebilir.

Real Madrid’in Trent Alexander-Arnold transferinde Jude Bellingham’ın önemli rol oynadığı biliniyor. Bellingham ve Alexander-Arnold, İngiltere kamplarında yakın arkadaşlık kurmuştu. Wharton, milli takıma daha yeni adım atmış olsa da, kariyer hedeflerini İspanya’ya taşıma ihtimali güçlü görünüyor.

Real Madrid’in bu yaz hem geleceğe yatırım yapmak hem de orta sahadaki boşlukları kapatmak için önemli bir hamle yapması bekleniyor. Wharton’un Crystal Palace’taki gelişimi, onu bu planlamada önemli bir yere yerleştiriyor.