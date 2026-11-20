Real Madrid, Florentino Pérez'in transfer piyasasında pişman olabileceği kararlardan birini düzeltmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Arjantinli Nico Paz, İtalyan ekibi Como'da ve milli takımında sergilediği dikkat çekici performansla Avrupa futbolunun en çok öne çıkan yükselen yeteneklerinden biri haline geldi. Büyük kulüpler oyuncuyu kadrosuna katmak için yarışırken, eski yıldızını geri alma mücadelesinde Eflatun-Beyazlılar'ın elinde ona avantaj sağlayabilecek önemli bir koz bulunuyor: 80 milyon euro karşılığında geri satın alma opsiyonu.

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Radio COPE'nin aktardığına göre Real Madrid, 2024 yazında Como'ya transfer olan Nico Paz için geri satın alma maddesini devreye sokmaya hazırlanıyor. İspanyol kulübü, iki taraf arasındaki anlaşmada belirlenen süre içinde oyuncuyu geri alma hakkını elinde tutuyor.

Real Madrid'in Arjantinli orta saha oyuncusunu geri alma isteği, oyuncunun İtalya Serie A'daki tecrübesinde gösterdiği büyük gelişimle bağlantılı görünüyor. Paz, teknik direktör Cesc Fàbregas yönetiminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken Arjantin Milli Takımı'nın gelecek vadeden isimleri arasında da kendine yer edindi.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin, COPE radyosundaki "Deportes COPE" programına dayandırdığı habere göre Florentino Pérez, Real Madrid'in orta sahasını büyük potansiyele sahip genç bir yetenekle güçlendirmek amacıyla 22 yaşındaki Nico Paz'ı Santiago Bernabéu'ya geri getirmek istiyor.

Tahminlere göre oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 120 milyon euroya ulaştı. Bu durum, özellikle Avrupa'nın büyük kulüplerinin oyuncuya artan ilgisi düşünüldüğünde, 80 milyon euroluk geri satın alma opsiyonunu Eflatun-Beyazlılar için önemli bir yatırım fırsatı haline getiriyor.

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Real Madrid'in eski oyuncusunu geri almaya çalışması ilk kez yaşanmıyor. Kulüp geçen yaz da oyuncuyu kadrosuna geri katmak için harekete geçmiş, ancak Paz gelişimini sürdürmek ve daha fazla süre almak amacıyla bir sezon daha Como'da kalmayı tercih etmişti.

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Ancak mevcut veriler, İspanyol kulübünün oyuncunun geleceği konusundaki tutumunun daha net hale geldiğine işaret ediyor. Bazı haberlere göre Como yönetimine oyuncuyu geri alma isteği iletildi.

Como yıldızını bırakmak istemiyor, son söz Real Madrid'de

Öte yandan Como Sportif Direktörü Carlo Alberto Ludi, Real Madrid'e oyuncuyu ileride geri satın alma hakkı tanıyan bir madde bulunduğunu kabul etmekle birlikte, Nico Paz'ın hâlâ %100 kendi takımlarının oyuncusu olduğunu daha önce vurgulamıştı.

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Oyuncularının geleceğiyle ilgili sürekli tekrarlanan spekülasyonlardan duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Ludi, Real Madrid'in adının, kulüpten başka takımlara giden yetenekleri geri alma ihtimaliyle sürekli anıldığını belirtti.

Como'nun sportif direktörü şunları söyledi: "Kendimi Como taraftarlarının yerine koyuyorum. Her kasım ve mart ayında, medyadaki spekülasyonlardan mı yoksa başka nedenlerden mi kaynaklandığını bilmiyorum, Real Madrid'in bütün oyuncuları evine geri götüreceğini iddia eden haberler çıkıyor. Bu yıl Jacobo Ramón'dan bahsediyorlar, önümüzdeki iki sezon boyunca da Nico Paz'dan bahsedecekler."

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Ludi, Eflatun-Beyazlılar ile yapılan anlaşmanın niteliğini de şöyle açıkladı: "Gerçek şu ki geçen yaz mükemmel bir anlaşma yaptık. Nico Paz %100 Como'nun oyuncusu. Ancak Real Madrid, belirli bir tarihe kadar ve transfer dönemi içinde onu geri satın alma hakkına sahip. Bu tür sözleşmelerde bu çok olağan bir durum."

Ludi, oyuncunun Real Madrid'e dönmesi halinde bunun Como'nun oyuncuyla yaşadığı başarılı süreçten hiçbir şey eksiltmeyeceğini, aksine kulübün oyuncunun gelişimi için ortaya koyduğu emeğin ödülü olacağını vurguladı.

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Ludi şöyle devam etti: "Böyle bir şey olsa bile, bu emeğimizi ödüllendiren ve kulübe büyük fayda sağlayan bir satış olacak. Madrid ile aramızdaki harika ilişki sayesinde, her zaman yaptığımız gibi sezon boyunca durumu nasıl yöneteceğimizi bileceğiz. Şimdi ise oyuncunun tadını çıkarmalıyız, çünkü o gerçekten inanılmaz bir yetenek."

Nico Paz'a ilgi yalnızca Real Madrid ile sınırlı değil. Chelsea, Manchester United ve Arsenal de oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor ve bu durum, oyuncu için zorlu bir rekabetin habercisi. Ancak Eflatun-Beyazlılar'ın elindeki geri satın alma opsiyonu, kulübe belirgin bir avantaj sağlıyor ve Arjantinli yeteneğin geleceğini, önümüzdeki yaz Santiago Bernabéu'dan ayrılan en parlak yeteneklerden birini geri getirme fırsatı yakalayabilecek olan Florentino Pérez'in ellerine bırakıyor.