Real Madrid yardımcı antrenörü Davide Ancelotti, Mohamed Salah'ın kulübe karşı oynama hırsını anladığını söyledi.

La Liga şampiyonu, cumartesi günü, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Stade de France'da İngiliz ekibi ile oynayacak.

Salah, Kırmızılar’ın finalde Real Madrid ile oynayacağını öğrendiğinde, “Görülmesi gereken bir hesabımız var" şeklinde açıklama yapmıştı.

Bu maç Liverpool için, 3-1 kaybettikleri ve Mısırlı yıldızın ilk yarıda omzundan sakatlanarak gözyaşları içinde sahadan çıkmak zorunda kaldığı 2018 finalinin rövanşı niteliğinde olacak.

Ne söylendi?

PA Media’ya açıklamalarda bulunan Ancelotti, "Real Madrid'e karşı oynamak harika bir duygu ve bu yüzden Salah’ın, en büyük takıma karşı oynama hırsını anlayabiliyorum.

"Bu seviyedeki oyuncular gerçekten rekabetçi, bu yüzden Salah intikam hakkında düşünerek motivasyon bulabiliyor.

“Ancak Real Madrid'de sahip olduğumuz şey, her zaman mücadele içinde olmamız gerektiği anlamına geliyor.

"Asla pes etmiyoruz ve bu durum, oyuncuların ve bu kulübün tarihinin bir parçası. Bu final yolculuğunu yaşamak gerçekten inanılmazdı.

"Bu deneyimi oyuncularla birlikte yaşadığım için şanslıyım ve bunu asla unutmayacağım."

Ancelotti, Liverpool'un Avrupa'nın en iyi takımı olabileceğini de ekledi, ancak finalde bunun pek de önemli olmadığını vurguladı.

Ancelotti, "Şu anda Avrupa'nın belki de en iyisi olan bir takımla karşı karşıyayız. Ancak finalde favori olmaz. Bence, şanslar kesinlikle yarı yarıya. Şampiyonlar Ligi finali asla tahmin edilemez” dedi.

"Bu, onun kaderi"

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oğlu olan genç taktisyen, finalde Liverpool ile oynamasının babası için neden özel olacağını şöyle açıkladı:

"Tabii ki babamın Liverpool karşısında büyük bir geçmişi var. 1984'te Roma'da bir oyuncuydu ve sakatlanarak o finalde oynayamadı.

"2005'te AC Milan’ın başındayken 3-0 öndeydiler ve kupayı kaybettiler. 2007'de Liverpool'a karşı bir Şampiyonlar Ligi finali daha oldu ve o zaman kazanabildiler.

"Bir menajer olarak beş Şampiyonlar Ligi finali oynamış olacak ve bu Liverpool'a karşı üçüncü finali.

“Tabii ki Everton'ı yönettiği sıralarda da Liverpool ile oynadığı maçlar önemliydi. Bu, onun kaderi.”

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