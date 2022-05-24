Eden Hazard, Santiago Bernabeu'da geçirdiği üç yılın ardından herkese neler yapabileceğini göstermek istiyor ve yaz transfer döneminde Real Madrid’den ayrılmayı düşünmüyor.

Belçikalı yıldız, 2019'da Chelsea'den 140 milyon Euro karşılığında Real Madrid’e transfer oldu.

Ancak Hazard art arda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle, özellikle de kalıcı bir ayak bileği sorununun etkisinden bir türlü kurtulamadı.

Ve bu nedenle, İspanya’da futbol oynadığı dönemde İngiltere’deki performansını mumla arattı.

Hazard’ın kötü performansının ardından, Madrid’in yaz transfer döneminde oyuncuyla yollarını ayırmak istediği iddialarını güçlendirdi.

Her şeye rağmen 31 yaşındaki yıldız oyuncu, İspanyol devinde kalmaya ve kendisini daha iyi göstermeye kararlı.

Hazard, Real Madrid geleceği hakkında ne dedi?

Belçikalı yıldızın son sakatlığı, mart 2020'de bileğini kırmasıydı ve bu sakatlık sonucunda ameliyat olmak zorunda kaldı.

Bu, onun devam eden sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği anlamına geliyordu.

Ancak Hazard, cumartesi günkü Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a karşı oynamayı umuyor.

Belçikalı yıldız, Het Laatste Nieuws’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

”Ameliyat iyi geçti. Şu anda her şey yolunda gidiyor.

"Şampiyonlar Ligi finalinde oynamak için tam zamanı ve buna kesinlikle hazırım.

“Geçen seferki gibi çok hızlı gitmek istemedim. Sağlık ekibi gibi koç da durumumu anladı. İyi çalıştık. Şimdi kendimi gerçekten çok iyi durumda hissediyorum.”

"Neler yapabileceğimi göstermek istiyorum"

Patron Carlo Ancelotti, Hazard'ı bu yaz tutma niyetini zaten belirtti ve oyuncuya kalitesini göstermesi için destek verdi.

Hazard, Ancelotti'nin yeteneklerine olan inancını boşa çıkarmak istemiyor.

Madrid'de üç sezon boyunca sadece 47 üst düzey maçta forma giyen ve o zamandan beri oynamayan Hazard, "Koç 2024'e kadar sözleşmem olduğunu biliyor. Real'deki ilk üç sezonum iyi gitmedi.

"Bu yüzden, cumartesi gününden itibaren neler yapabileceğimi herkese göstereceğim.

“Real'de oynamak her zaman hayalimdi ve bu hayalimi, burda kalarak devam ettirmek istiyorum” dedi.

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