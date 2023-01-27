Toni Kroos'un yerine alternatif arayan Real Madrid, West Ham'ın yıldız oyuncusuyla yakından ilgileniyor.

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Real Madrid'in İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli orta saha oyuncusu olan Declan Rice'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgiye göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Rice'ın şimdiden büyük bir hayranı.

33 yaşına giren Toni Kroos'un yerini alacak bir orta saha arayışlarına başlayan Real Madrid yönetimi, Jude Bellingham'ı öncelik olarak belirlese de bu oyuncunun yüksek maliyetinden ötürü Rice'a kayabilir.

Chelsea altyapısından yetişmişti

West Ham United forması giyen ve İngiltere Milli Takımı'nın da vazgeçilmezlerinden olan 24 yaşındaki oyuncu bu sezon takımıyla 26 maça çıktı.

Avrupa futbolunun son dönemdeki en önemli defansif orta sahalarından biri olarak gösterilen Rice güçlü fiziksel özellikleriyle dikkat çekiyor.

Chelsea altyapısından yetişen ve kariyerinde 187 Premier Lig maçı olan yıldız oyuncunun adı daha önce Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile de anılsa da bu transfer gerçekleşmemişti.