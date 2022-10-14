Fransız sağ bek, dünyaca ünlü kulüplerin transfer listesine girmeyi başardı.

Galatasaray'da yeni sezonda sergilediği performansla adeta parmak ısırtan Sacha Boey, bu performansının karşılığını almaya başlıyor.

Fransız sağ bek, özellikle ofansif yönüyle birçok takımın scout ekiplerinin dikkatini çekti.

Boey'e iki dev kulübün takip olduğu gelen bilgiler arasında.

Ne söylendi?

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre İngiltere Premier Lig devi Liverpool ile Real Madrid, Boey'i kadrosuna katmak istiyor.

Fanatik'te yer alan haberde ise Liverpool'un oyuncu izleme ekibinin Sacha Boey, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Nelsson'u Konyaspor maçında canlı izlediği yazıldı.

Sacha Boey'in 2022-23 sezonu performansı

22 yaşındaki sağ bek, bu sezon Galatasaray forması ile sekiz maçta forma giydi. Boey, söz konusu sekiz karşılaşmada bir asist yaptı.

Sağ kanattaki müthiş dinamizmi ile birçok golde pozisyonu başlatan isim olan Fransız oyuncu, Okan Buruk'un en gözde isimlerinden biri olmayı başardı.

Boey'in beklenmeyen performansından sonra yeni transfer Dubois, sağ bekte değil sol bekte oynamak zorunda kaldı.