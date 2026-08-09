Real Madrid ve Chelsea, Manchester United'ın hayalini tehdit ediyor

Manchester United, mevcut transfer döneminde Crystal Palace'ın orta saha yıldızı Adam Wharton'ı kadrosuna katma konusundaki ilgisini sürdürüyor. Ancak İngiliz kulübünün oyuncuya giden yolu, kulübünün mali taleplerinin artması, Chelsea'nin müzakerelere güçlü bir şekilde dahil olması ve Real Madrid'in durumu izlemeye devam etmesiyle daha da karmaşık bir hal aldı.

Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, özellikle Casemiro'nun ayrılığının ardından takımının orta sahasına yeni bir takviye arıyor. Öte yandan Manuel Ugarte'nin sakatlığı, önündeki defansif orta saha seçeneklerini de daralttı.

United, orta sahasını Youri Tielemans ve Andre Santos ile takviye etmeyi başarsa da, Wharton oyunun temposunu kontrol etme ve topu arkadan çıkarma yetenekleri sayesinde teknik açıdan farklı bir seçenek sunuyor. Ayrıca baskı altında oyun kurmasına yardımcı olan üstün bir sol ayağa sahip.

"CaughtOffside" sitesinin oyuncu menajerleri piyasasına yakın kaynaklara dayanarak aktardığına göre, Crystal Palace'ın yüksek mali talepleri şimdiye kadar müzakerelerin hızlanmasını engellese de, Manchester United'ın Adam Wharton'ı kadrosuna katma ilgisi hâlâ devam ediyor.

Crystal Palace, orta saha oyuncusundan vazgeçmek karşılığında yaklaşık 100 milyon euro almakta ısrar ediyor. Bu rakam, özellikle kulübün mevcut transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için büyük meblağlar harcamasının ardından, Manchester United'ın önünde büyük bir engel teşkil ediyor.

Rekabet yalnızca Manchester United ile sınırlı değil; Real Madrid de bir süredir Wharton'ın durumunu izliyor. Ancak İspanyol kulübü şu anda orta sahada başka seçenekleri en acil öncelikleri arasına koyuyor.

Buna karşılık, Wharton'ı transfer etme yarışında Manchester United'ın en ciddi rakibi Chelsea gibi görünüyor. Son raporlar, Londra kulübünün oyuncu hakkında Crystal Palace ile görüşmelerini yeniden başlattığını gösteriyor. Wharton, teknik direktör Xabi Alonso için hâlâ bir öncelik durumunda.

Ancak Chelsea de kendi payına mali bir engelle karşı karşıya; değeri 100 milyon euroya kadar ulaşabilecek bir transfer gibi büyük bir adım atmadan önce ilk olarak kadrosunu küçültmesi gerekecek. Yine de, Chelsea'nin yeniden harekete geçmesi bile Crystal Palace'a daha güçlü bir pazarlık konumu sağlıyor ve kulübün mali taleplerini düşürmek zorunda kalma olasılığını azaltıyor.

Carrick neden Wharton'a ihtiyaç duyuyor?

Manchester United, orta sahasını Tielemans ve Santos ile güçlendirmiş olsa da, özellikle Casemiro'nun ayrılığı ve Ugarte'nin sakatlığının ardından ek bir oyuncuya duyulan ihtiyaç hâlâ devam ediyor.

Wharton, Carrick'in projesine önemli bir takviye olmasını sağlayabilecek bir dizi özelliğe sahip. Baskı altında topu alma, arka bölgelerden topa sahip olma yeteneğiyle öne çıkıyor. Ayrıca isabetli paslarla rakip savunma hatlarını delmesine yardımcı olan iyi bir oyun görüşüne sahip.

Ayrıca oyun tarzı, orta sahada halihazırda bulunan unsurlarla uyum sağlayabilir; Santos'un yüksek fiziksel kapasitesi, Tielemans ve Kobbie Mainoo'nun yetenekleriyle birlikte teknik heyetin önüne daha geniş taktiksel seçenekler koyuyor.

Wharton'ın arkadan oyun kurma ve maçın temposunu kontrol etme yeteneği, diğer orta saha oyuncularına ileri çıkmak ve hücum üçlüsüne katılmak için daha fazla alan tanıyabilir.

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100 milyon euro: United'ın önündeki en büyük engel

Manchester United açısından temel sorun, Wharton'ın teknik yetenekleriyle değil, yüksek mali değeriyle ilgili.

Bu mevkiye büyük yatırımlar yaptıktan sonra, yeni bir orta saha oyuncusu için yaklaşık 100 milyon euro ödemek, özellikle kulübün başta forvet ve sol bek olmak üzere başka mevkileri de güçlendirmeye ihtiyacı olduğu göz önüne alındığında, devasa bir mali yükümlülük teşkil edecektir.

United'ın, uzun vadede büyük potansiyele sahip bir oyuncuyla anlaşma isteği ile bütçesini tek bir transferde tüketmeme zorunluluğu arasında bir denge kurması gerekiyor.

Ayrıca Chelsea'nin müzakerelere yeniden dahil olması, Crystal Palace'a taleplerinden geri adım atması için gerçek bir sebep sunmuyor; aksine oyuncu için belirlediği fiyatta daha da ısrarcı olmaya itebilir.

Real Madrid: dengeleri değiştirebilecek bir koz

Chelsea'nin yanı sıra, Real Madrid de Wharton'ı transfer etme yarışını daha da karmaşık hale getiren bir başka etken. İspanyol kulübü bir süredir oyuncuyu izliyor ve orta saha şu anda kendisi için en acil öncelik olmasa da, Real Madrid'in gecikmeli bir hamlesi tüm tarafların hesaplarını değiştirebilir.

Real Madrid'in transfere güçlü bir şekilde girmeye karar vermesi durumunda, Manchester United kendisini bir dizi büyük Avrupa kulübünün ilgisini çeken bir oyuncu için üçlü bir rekabetle karşı karşıya bulabilir. Ayrıca İspanyol kulübünün tabloda yer alması, özellikle müzakerelerin ileri bir aşamasında Real Madrid'den bir teklif alması halinde, oyuncunun kendi kararını da etkileyebilir.

Michael Carrick ve ekibi, Wharton'ı takip etmek için fazla zaman kaybedemez; ancak aynı zamanda kulübün de transferin net sınırlar olmadan artırılmasına izin vermemesi gerekiyor.

Wharton'ın uzun vadede mükemmel bir seçenek olduğuna şüphe yok. Oyunun temposunu kontrol etme, topu çıkarma ve arkadan fırsatlar yaratma yeteneği sayesinde, Carrick'in Manchester United'ın orta sahasını düzenlemek için ihtiyaç duyduğu kilit oyuncuya dönüşebilir.

Ancak takımın diğer ihtiyaçları göz önüne alındığında, yaklaşık 100 milyon euro karşılığında onunla anlaşmak son derece önemli bir mali karar olacaktır. Bu nedenle Manchester United açısından en iyi senaryo, net bir mali tavana bağlı kalarak ve kulübü abartılı bir meblağ ödemeye itebilecek bir açık artırmaya sürüklenmeden, transferi tamamlamak için baskıyı sürdürmek gibi görünüyor.

Chelsea'nin hamlelerini sürdürmesi ve Real Madrid'in durumu izlemesiyle, Adam Wharton yarışının daha fazla gelişmeye aday olduğu görülüyor. Manchester United, transfer açık bir mali savaşa dönüşmeden önce kendisini konumunu hızla belirleme zorunluluğuyla karşı karşıya bulabilir.