Atletico Madrid'in defans oyuncusu Stefan Savic, Newcastle United’a transfer olan Kieran Tripper'ın ayrılışının ardından takımın değiştirdiğini ifade ediyor.

Trippier, ocak ayında Newcastle'ın yeni döneminin ilk transferlerinden birisi oldu ve İngiliz ekibi yeni Suudi sahipleri altında farklı bir döneme girdi.

İngiliz futbolcu, 12 milyon sterlinlik bir anlaşmayla yeniden Premier Lig’in yolunu tuttu.

Sakatlanmadan önce Premier Lig’e güçlü bir başlangıç yapan Trippier, eski kulübü Atletico Madrid’İn en önemli oyuncularından birisiydi.

Savic; Trippier’in ayrılışının onları büyük ölçüde etkilediğini söylerken İngiliz oyuncunun takımdan ayrılmasını da beklemediklerini belirtti.

Trippier’in takımdan ayrılmasının kendilerini değiştirdiğini vurgulayan Savic, Newcastle’ın onun için bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Ne söylendi?

AS’a verdiği demeşte Savic, eski takım arkadaşı Trippier ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Onun ayrılması, takımı değiştirdi. Biz, genel olarak Trippier ayrıldıktan sonra değiştik, çünkü o çok önemli bir oyuncu.

“Açıkçası onun ayrılmasını kesinlikle beklemiyorduk, ancak şu anda bunu kabullenmek zorundayız.

"Trippier ayrıldıktan sonra takımdaki oyunumuz da değişti."

Yeni transferleri Daniel Wass ve Vrsaljko hakkında da konuşan Savic, “Wass, ilk maçında sakatlanacak kadar şanssız bir oyuncu, ama bize faydalı olacak.

“Aynı şekilde Vrsaljko da fiziksel olarak iyi ve bize katkı sağlayacak.

"Ayrıca bu pozisyonu koruyabilecek Marcos Llorente'ye de sahibiz ve Wass'ın dönüşüyle birlikte daha fazla seçeneğe sahip olacağız” dedi.

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Trippier, Premier Lig'deki ilk dört maçında iki gol atarak Newcastle United kariyerine çok iyi başladı.

Performansıyla beğeni alan Trippier, yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat olacak ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

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