La Liga’da sezona Mallorca deplasmanında aldığı 1-1’lik beraberlikle başlayan Real Madrid, sezonun ilk iç saha karşılaşmasında sahasında Vallecano’yu konuk edecek.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Jude Bellingham’ın sakatlığının da etkisiyle milli futbolcumuz Arda Güler’e ilk 11’de şans tanırken, Arda’nın performansı merakla bekleniyor.

Real Madrid’in Valladolid’i konuk edeceği karşılaşma 25 Ağustos Pazar günü saat 18.00’de başlayacak. Santiago Bernabéu’daki karşılaşma EXXEN, S Sport, S Sport Plus ekranlarından yayımlanacak.

Arda 11'de kalıcı olabilir

Arda’nın bu maçta etkili bir performans sergilemesi halinde sezonun geri kalan bölümünde de ilk 11’in önemli bir oyuncusu olma ihtimali oldukça güçlü görünüyor.

Lige bir puanla başlayan son şampiyon Real Madrid maç eksiğiyle olsa da Barcelona’nın beş puan gerisine düşerken, taraftarların ilk iç saha maçındaki mutlak beklentisi üç puan olarak öne çıkıyor.

Real Madrid’in rakibi Valladolid ise La Liga’daki ilk hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Espanyol’u tek golle 1-0 mağlup etmiş ve sezona iyi bir başlangıç yapmayı başarmıştı.