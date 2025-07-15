Real Madrid üçüncü yaz transferini 24 saat içinde açıklayacak

Real Madrid, Benfica'dan transfer ettiği Alvaro Carreras’ı salı günü kamuoyuna tanıtmaya hazırlanıyor.

22 yaşındaki sol bek, kulüple birkaç haftadır kişisel şartlar üzerinde anlaşma sağlamıştı ve Santiago Bernabeu’ya geri dönmek için sabırsızlanıyordu. Gençliğinde La Fabrica’da yetişen Carreras, daha sonra Manchester United altyapısına geçmiş ve Ocak 2023’te Benfica’ya kiralık olarak transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkat çeken İspanyol oyuncu, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde etkili bir görüntü çizmişti.

Anlaşma sonunda sağlandı

Real Madrid, Carreras’ı kadrosuna katmak için uzun süredir girişimlerde bulunuyordu. Hedef, oyuncuyu Dünya Kulüpler Kupası kadrosuna dahil etmekti ancak Benfica'nın 50 milyon euro tutarındaki serbest kalma maddesinde ısrar etmesi süreci uzattı. Sonuç olarak, iki kulüp bu bedelin taksitlendirilmesi konusunda uzlaşmaya vardı. Ayrıca, Real Madrid’in genç takımı Castilla’da forma giyen sol bek Rafael Obrador da takasın bir parçası olarak Benfica’ya gidecek. Carreras’ın salı günü resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Cadena SER’e göre Real Madrid’in bu transferde karar kılmasında kulüp başkanı Florentino Perez, genel menajer Jose Angel Sanchez ve teknik direktör Xabi Alonso’nun görüş birliği etkili oldu. Daha ekonomik alternatifler arasında yer alan Alejandro Grimaldo gibi isimler gündeme gelmiş olsa da, Carreras’ın genç yaşı, üst düzeyde gösterdiği performans ve hem üçlü hem de dörtlü savunma sistemlerine uyum sağlayabilmesi bu kararı belirledi.

Real Madrid transferde frene mi basıyor?

Cadena Cope ve Cadena SER, Carreras transferinin ardından Real Madrid’in bu yaz başka bir oyuncuyu kadrosuna katma planı olmadığını aktarıyor. Teknik direktör Xabi Alonso’nun orta sahaya bir takviye yapılması yönündeki talebine rağmen, kulüp yönetimi büyük bir satış gerçekleşmeden yeni bir hamle yapmayı düşünmüyor. Olası bir satış için adı geçen isimlerin başında ise Rodrygo Goes geliyor. Ancak Brezilyalı oyuncunun geleceğiyle ilgili kesin karar henüz verilmiş değil.