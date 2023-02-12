Real Madrid, Türkiye'deki depremzedeler için devreye girdi

La Liga devinin de yer alacağı organizasyonda Süper Lig'de forma giymiş yıldızlar da bulunacak.

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından futbol camiasının depremzedeler için yardımları devam ediyor.

Bilindiği gibi birçok kulüp, gerek Türkiye gerekse Suriye'deki deprem mağdurları için seferber olmuş durumda.

La Liga devi Real Madrid de bu acı felakete karşı duyarsız kalmadı ve harekete geçti.

Real Madrid, depremzedeler için ne yapacak?

İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre Türkiye'ye destek için İspanya'da yardım maçı düzenlenmesi planlanıyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek müsabaka için Real Madrid'in stadı ve Atletico Madrid'in stadının uygunluğu araştırılıyor.

Hem Real Madrid'de hem de Türkiye'de forma giymiş isimler olan Guti Hernandez ve Roberto Carlos yardım maçında yer almak istiyor.

Söz konusu organizasyon için Real Madrid, Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Getafe ile konuşulacak. Maçın geliri depremzedeler için gönderilecek.

Valencia'dan destek

Öte yandan bir başka La Liga ekibi Valencia da Türkiye'deki depremzedeleri unutmadı.

La Liga'nın 21. haftasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelen Valencia'da futbolcular, 17. dakikada Castillejo'nun attığı golün ardından kenara gelerek beyaz bir forma açtı.

"Formanın üzerinde 'Pray for Türkiye' (Türkiye için dua et) ifadeleri yer aldı.

Valencia ayrıca, meydana gelen depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye için yardım kampanyası başlattı.