İtalyan hoca, final maçının diğer maçlara göre daha kolay geçtiği görüşünde.

Carlo Ancelotti, cumartesi günü Paris’te Liverpool ile oynadıkları final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İtalyan hoca, Liverpool maçının Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları Paris Saint-Germain, Chelsea ve Manchester City’den daha kolay olduğunu söyledi.

Madrid, Jurgen KIopp'un Kırmızıları’ına karşı 1-0'lık bir galibiyet aldı.

Ve 2018 yılından bu yana yine onları yenip aldıkları kupaya bir kez daha ulaştılar.

İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmaya çalıştığı süreçte birçok dev ekiple kozlarını paylaşmak zorunda kaldı.

Final maçının ardından buna değinen Ancelotti, Liverpool maçının kendilerine daha kolay geldiğini öne sürdü.

İtalyan hoca, insanların kendilerine yönelik şans faktörü tespitine de değinerek ne kadar yüksek seviyede oynayan bir takım olduklarını kanıtladıklarını düşünüyor.

Ancelotti, Liverpool ile karşılaşmak için ne dedi?

Tecrübeli teknik direktör, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Geriye dönüp bakıldığında insanlar PSG'nin, Chelsea’nin ve Manchester City'nin şanssız olduğunu söylediler.

"Bu, insanların aşağı yukarı aynı seviyede olduğumuzu düşündüğü tek oyundu.

"Liverpool'un diğerlerinden daha kolay anlaşılmasına yardımcı olduğunu düşünüyorum, çünkü çok net bir kimliğe sahipler ve biz de tam olarak buna göre hazırlandık.

“Hangi stratejiyi izlememiz gerektiğini biliyorduk. Onlara savunmanın arkasında koşacakları yer vermeyecektik.

"Belki de bizim futbolumuz estetik açıdan olağanüstü güzel değildi, ama onları baskıya teşvik etmek ve arkadan oynamak iyi bir fikir değildi.

“Birkaç uzun topumuz daha vardı, sonra topu daha fazla kontrol etmeliydik, özellikle de ikinci yarıda bu şekilde oynamamız gerekiyordu.

“Bu yüzden, Liverpool’un ne yapacağını bildiğimizden bizim için diğerlerinden daha kolay bir maç oldu” dedi.

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