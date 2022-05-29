Hırvat yıldız, İspanyol devinin formasını en az bir yıl daha sırtına geçirecek.

GOAL’ün edindiği bilgilere göre, Luka Modric beşinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıktan sonra Real Madrid ile sözleşme uzatacak.

Modric, bugüne kadar Madrid'de dokuz sezon geçirdi ve en son sezonda ışıltılı kariyer özgeçmişine üç kupa daha ekledi.

İspanyol devi, cumartesi gecesi 14. Avrupa Kupası'nı alarak Supercopa de Espana ve La Liga başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Ve şimdi Modric, Real Madrid’e olan bağlılığını yeniden teyit etmeye hazır.

Modric'in yeni anlaşmasının şartları neler?

Hırvat yıldız, 30 Haziran'da serbest oyuncu olacak, ancak Madrid ona 2022-23 sezonunun sonuna kadar Santiago Bernabeu'da kalmasını sağlayacak yeni şartlar sunmaya hazırlanıyor.

36 yaşındaki oyuncu, toplamda çıktığı 45 maçta üç gol ve 12 asist kaydetti.

Modric, bu sezonki en iyi performanslarından birisi ise Liverpool ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi final maçında gösterdi.

Böylece Hırvat yıldız, performansıyla Madrid yönetim kurulunu kendisiyle yeni bir sözleşme imzalamaya ikna etti.

GOAL, Madrid'in aynı istisnai standartları önümüzdeki dönem koruyabilmesi halinde Modric'in sözleşmesini 2024'e kadar uzatmayı düşüneceğini biliyor.

Modric'in Madrid'deki mirası büyümeye devam ediyor

Hırvat oyuncu, Bernabeu'dan ayrılmak niyetinde olmadığını açık bir şekilde dile getirmişti.

Madrid formasıyla emekli olmak istediğini belirterek İspanyol ekibine olan bağlılığını vurgulamıştı.

Bu ayın başlarında Marca Leyenda ödülünü kazandıktan sonra, "Umarım Madrid'de emekli olabilirim.

“Madrid benim evim. Kulüpte, şehirde, insanlar tarafından çok sevildiğimi hissediyorum ve bu durum beni çok mutlu ediyor.

"Ailem de çok mutlu, bu yüzden daha uzun yıllar devam etmeyi ve kariyerimi burada bitirmeyi umuyorum” dedi.

Modric, 2012'de Tottenham'dan Real Madrid’e transfer olduğundan beri toplam 462 maça çıktı ve 19 büyük kupa kazandı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu ayrıca, 2018'de Ballon d'Or'u aldı ve yakın gelecekte, Carlo Ancelotti'nin takımının önemli bir parçası olmaya devam edecek gibi görünüyor.

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