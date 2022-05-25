Teknik direktör Carlo Ancelotti, Eden Hazard ve Gareth Bale'in Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a karşı Real Madrid forması giyebileceğini söyledi.

Bale, 9 Nisan'da Getafe'ye karşı 16 dakika şans bulduğundan beri İspanyol ekibinde forma giyemedi, bu sezon tüm müsabakalarda sadece yedi maçta görev alabildi.

Hazard ise sezonun sondan bir önceki maçında 26 dakika görev verildi ve şubat ortasından bu yana sadece bir kez oynayabildi.

Ancelotti, Hazard ve Bale hakkında ne dedi?

İtalyan hoca gazetecilere verdiği demeçte, “Hazard iyi antrenman yapıyor, finalde oynayabilir, Bale de oynayabilir."

"Herkes motive bir şekilde çalışmalarını en iyi şekilde sürdürüyor.

“İster bir dakika olsun ister 10 dakika olsun herkesin maçta oynama şansı var. Herkesin, oynama isteğinde olması bizim açımızda olumlu.

"Takım iyi. Marcelo ile küçük bir sorunumuz oldu ama o da iyileşecek.

"Takımın fiziksel durumu şu anda başarılı bir şekilde ilerliyor. Yapmak istediklerimizi sahada uygulamaya devam edeceğiz.

"Her şeyimizi vereceğiz. Sekiz yılda beşinci final. Bu takım çok şey başardı.

"Takım mutlu, sakin, iyi bir atmosfere sahip. Maça yaklaştıkça endişeler artıyor, ama bu normal” dedi.

Ancelotti'nin oğlu Bale'i övdü

İtalyan hocanın Madrid’de yardımcısı olarak görev yapan oğlu Davide, final öncesinde Bale'e kulüpteki herkesin kendisine hayran olduğunu söyleyerek övgüler yağdırdı.

"Gareth, teknik direktörden takım arkadaşlarına kadar her yerde sevilen bir adam.

"Bu sezon sakatlıklarla mücadele etti, ancak onu final maçı için hazır hale getirdiğimiz için mutluyuz.

"Zaten Real Madrid'e birçok kupa kazandırdı ve kulübe bir tane daha kupa kazandırma şansı var.

"Kulüp tarihini yazdı, çünkü Real Madrid'in önemli anlarındaki kupaların resimlerini görürseniz, Gareth var ve elbette o, her zaman hatırlanacak.”

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