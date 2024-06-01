Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Şampiyonlar Ligi finaline saatler kala Ergin Ataman'a mesaj gönderdi.

Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund ile karşılaşacak olan Real Madrid’de dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti, A Milli Basketbol Takımı’nın ve Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman’a gönderme yaptı. Real Madrid’in Panathinaikos’a kaybettiği Euroleague finaline değinen İtalyan teknik adam, Real Madrid taraftarı olarak kaybetmeyi sevmediğini söyledi.

Ataman itirafı

2018’de futbolda Şampiyonlar Ligi’ni, basketboldaysa Euroleague’i kazanan Real Madrid’in bu başarıyı tekrarlamaya bu sezon da çok yaklaşmasına rağmen Ergin Ataman engeline takıldığını hatırlatan Ancelotti, "Ben bir Real Madrid taraftarıyım. Örneğin son zamanlarda basketbol izlerken çok acı çektim” ifadelerini kullandı. Ancelotti’nin bu açıklaması kısa süre içerisinde büyük yankı buldu.



Euroleague’i Panathinaikos’a kaybetmesine rağmen İspanya Basketbol Ligi’nin finalinde Barcelona’ya karşı seride 2-0 önde bulunan Real Madrid lig şampiyonluğunaysa oldukça yakın. Hem futbolda hem de basketbolda Avrupa’nın bir numaralı kupasını en fazla kazanan takım olma başarısı gösteren Real Madrid her iki sporda Avrupa’nın en büyüğü olarak nitelendiriliyor.