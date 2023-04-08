Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti: "Beni rahat bırakın!"

La Liga devi Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, medyaya sinirlendi.

Real Madrid, Barcelona'nın 12 puan gerisinde

Ancelotti'nin geleceği ile ilgili şüpheler var

Carlo, kanıtlayacak hiçbir şeyi olmadığı konusunda ısrar ediyor

NE OLDU? Real Madrid, Barcelona'yı Camp Nou'da 4-0'lık muhteşem bir galibiyetle Kral Kupası'nda mağlup etse de, La Liga'da ezeli rakibinin 12 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Madrid bu sezon ligde zaman zaman formsuz göründü. Bu sebeple Ancelotti'ye, İspanya'daki geleceği hakkında sorular soruldu.

NE SÖYLENDİ? Cumartesi günü Villarreal ile oynanacak maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Ancelotti'ye, Real Madrid'deki geleceği hakkında hâlâ devam eden şüpheler olmasına şaşırıp şaşırmadığı soruldu. İtalyan hoca, şu yanıtı verdi: "Bin 272 maçın ardından kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Herkes özgür. Bin 272 maç yönettiysem, muhtemelen iki katı bastın toplantısı yapmışımdır. Bu yüzden bugün beni rahat bırakın [gülüyor].

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SIRADA NE VAR? Real Madrid, cumartesi günü La Liga'da Villarreal ile Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek.