Pogba, Ibrahimovic ve Haaland gibi yıldızların menajeri Mina Raiola, 54 yaşında hayatını kaybetti

Ailesi, dünya futbolunun en tanınmış ve ünlü menajerlerinden biri olan Mino Raiola'nın 54 yaşında hayatını kaybettiğini doğruladı.

Raiola, Paul Pogba, Erling Haaland ve Zlatan Ibrahimovic gibi futbolun en büyük isimlerinden bazılarını temsil etti.

1980'lerden beri futbolun içinde oldu.

Pogba'nın 2016'da Manchester United'a 89 milyon sterlinlik dünya rekoru transferinde çok önemli bir faktördü. Futboldaki en büyük anlaşmaların bazılarında büyük rol oynadı.

Ailesinin paylaşımı

Ailesinin sosyal medyaya yaptığı açıklamada, "Sonsuz bir üzüntü içinde, gelmiş geçmiş en sevecen ve muhteşem futbol menajerinin vefatını paylaşıyoruz.

"Mino, oyuncularımızı savunmak için masaya koyduğu güçle sonuna kadar savaştı. Her zamanki gibi Mino bizi gururlandırdı ve bunu asla fark etmedi.

"Mino, çalışmalarıyla pek çok hayata dokundu ve modern futbol tarihinde yeni bir sayfa yazdı. Varlığı sonsuza kadar özlenecek.

"Mino'nun futbolu oyuncular için daha iyi bir yer haline getirme misyonu aynı tutkuyla devam edecek.

"Bu zor zamanlardaki büyük destek için herkese teşekkür ediyor ve bu kederli anda aile ve arkadaşların mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyoruz."

Yıldız futbolcuların menajeriydi

Süper menajer, müşterileri için yüksek ücretli sözleşmeler sağlama konusunda bir üne sahip ve bildirildiğine göre, bu yaz Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazırlanan Haaland için şartların konuşulmasına yardımcı oluyordu.

Matthijs de Ligt'in 2019'da Ajax'tan Juventus'a 73 milyon euro karşılığında gerçekleşen transferi ve Gianluigi Donnarumma'nın Milan'dan Paris Saint-Germain'e bedavaya transferi de Raiola tarafından yapıldı.

Raiola, İtalyan ikili Mario Balotelli ve Marco Verratti'nin yanı sıra Ajax'tan Ryan Gravenberch ve Inter'den Denzel Dumfries'i de temsil ediyor.

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