Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güller gollerine Villarreal karşısında da devam etti.

La Liga’nın şampiyonu Real Madrid deplasmanda oynadığı maçta Villarreal ile 4-4 berabere kalırken, karşılaşmaya yolu Süper Lig’den geçen iki tanıdık isim damga vurdu.

Milli oyuncu Arda Güler 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada iki kez gol sevinci yaşarken, Real Madrid formasıyla ilk defa bir maçta birden fazla kez golle buluştu ve kendi adına bir ilki yaşadı.

Villarreal’in bir dönem Trabzonspor’da da forma giyen Norveçli golcüsü Alexander Sörloth ise Villarreal’in attığı dört golün tamamına imzasını atarak kariyerinin en özel gecesini yaşadı.

"Özel bir yetenek"

Ligin son haftası öncesinde gol krallığı yarışında zirveye oturan Norveçli golcü böylece yaz transfer dönemimde Villarreal’e katılarak kariyeri açısından ne denli doğru bir karar verdiğini de ortaya koydu.



Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti maçın ardından yaptığı açıklamada Arda’dan övgüyle bahsederken, “Bence gole ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Çok etkili, az alanda çok gol atıyor, özel bir yeteneği var. Bunu kaleye daha yakınken daha iyi gösteriyor. Bugün bize özel bir performans izletti. Takım olarak amacımız puan değildi, puana ihtiyacımız yok. Sorunlardan ve sakatlıklardan kaçınmak için yoğun bir şekilde iyi bir oyun oynamaktı. Her şey mükemmel gitti” dedi.