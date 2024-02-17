Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelott: Arda Güler için herkes sabırlı olmalı

Real Madrid’in İtalyan teknik direktörü Arda Güler’in daha fazla süre alması için yapması gerekeni açıkladı.

La Liga’da haftaya en yakın rakibi Girona’nın beş puan önünde zirvede giren Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti Rayo Vallecano maçı öncesinde takımının son durumunu değerlendirdi. Girona karşısında oyuna sonradan giren ve takımına bir penaltı kazandıran milli futbolcu Arda Güler’in durumunu da değerlendiren Ancelotti, Arda’nın iyi bir durumda olduğunu söyledi.

Ancelotti ne söyledi?

Genç futbolcunun sakatlığın izlerini yavaş yavaş geride bıraktığını dile getiren Ancelotti, “Arda Güler konusunda sabırlı olun. İyi seviyede, iyi durumda ve oynayabilir. Takım arkadaşlarıyla mücadele etmesi ve savaşması gerekiyor” ifadelerini kullandı ve Arda’nın önümüzdeki haftalarda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde daha fazla süre alabileceğinin sinyallerini verdi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den ayrılan ve Real Madrid’in yolunu tutan Arda, burada geçirdiği sakatlıklar nedeniyle sezon başından bu yana sadece üç karşılaşmada toplam 83 dakika süre almıştı. Son dönemde ismi başta Leverkusen olmak üzere çok sayıda takımla anılan 18 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon farklı bir takıma kiralanabileceği belirtiliyor.