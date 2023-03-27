2024 yazında kadrosuna dev bir transfer yapmayı planlayan Real Madrid’de taraftarların tercihi Norveçli golcü oldu.

Karim Benzema’nın ilerleyen yaşından ötürü kadrosunu bir santrforla güçlendirmek isteyen Real Madrid’de taraftarlar Kylian Mbappe yerine Erling Haaland’ı istiyor. İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden AS’ta yer alan ankete katılan yaklaşık 40 bin taraftar oylarının yüzde 82’sini Fransız yıldız yerine Manchester City’nin golcüsü Haaland’dan yana kullandı.

Mbappe’nin 2022 yazında sözleşmesi bitmişken Real Madrid’e gelmek yerine PSG’de kalmayı tercih etmesi Real Madrid taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, Mbappe’ye odaklanan İspanyol ekibi Haaland’ı da Manchester City’e kaptırmıştı.

2024 yazı hareketli geçecek

İki oyuncudan birini veya ikisini birden 2024 yılında kadrosuna katmak istediği öne sürülen Real Madrid’in yapacağı tercih taraftarları şimdiden heyecanlandırıyor.

Habere göre Haaland ve ailesi Manchester City’e imza atmadan önce Real Madrid’e transfer olmak istedi ancak harika bir sezon geçiren Benzema’nın varlığı bu transferi karmaşık bir hale sürükledi.

Sözleşmesinde 2024 yazında aktif hale gelecek 240 milyon euroluk satın alma bedeli bulunan Haaland’ı serbest kalma bedeliyle almak isteyen Real Madrid, Mbappe’nin kontratının da 2024 yazında sona erecek olması nedeniyle iki ismi ismi buluşturmayı planlıyor.