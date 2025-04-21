Real Madrid taraftarlarından Mbappe'ye görülmemiş tepki!

Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid'de tribünler yıdlız oyuncu Kylian Mbappe'yi hedef aldı.

Real Madrid'in Athletic Club ile Santiago Bernabéu’da oynadığı La Liga maçında, tribünlerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Cezalı olduğu için karşılaşmada forma giyemeyen Kylian Mbappé, taraftarların tepkisinin hedefi oldu.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, uzatmalarda Federico Valverde’nin attığı golle zorlu maçı 1-0 kazanırken, tribünlerde dikkat çeken anlar yaşandı. Geçtiğimiz hafta kırmızı kart gören ve bu nedenle kadroda yer almayan Mbappé, mücadeleyi tribünden takip etti.

Maç esnasında Fransız yıldızın yüzü stadyumun dev ekranlarında belirdiği anda, Real Madrid taraftarları yuhalamalarla tepkilerini dile getirdi. Santiago Bernabéu’daki taraftarlar, Mbappé’nin son haftalardaki form düşüklüğünden ve kırmızı kart görerek takımı yalnız bırakmasından duydukları memnuniyetsizliği açıkça ortaya koydu.

PSG yola devam ediyor

Real Madrid, bu galibiyetle La Liga'daki şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürürken, Mbappé'nin taraftarla arasındaki bağın zayıflaması dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.

PSG'den Real Madrid'e transfer olurken önceliği Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olan Mbappe İspanyol devinde büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, eski takımı Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı. Bu sezon Real Madrid için 32 gol atan Mbappe, buna rağmen Real Madrid'in geçen sezon ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan oyun sisteminin değişmesine neden olurken, bu durum yıldız ismin takıma olan katkısının sorgulanmasına neden olmuştu.