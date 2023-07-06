GOAL'ün Real Madrid muhabiri Javier Birlanga Rodriguez, Arda Güler transferini yorumladı.

Arda Güler; Elvir Baljic ve Njitap Geremi'den sonra Spor Toto Süper Lig'den Real Madrid'e transfer olan üçüncü futbolcu oldu.

18 yaşındaki yetenek, cuma günü Los Blancos ile altı yıllık sözleşme imzalayacak.

Peki Arda Güler'i Real Madrid'de ne bekliyor?

GOAL'ün Real Madrid muhabiri Javier Birlanga Rodríguez, GOAL Türkiye'den Samet Çayır'ın sorularını yanıtladı.

Arda'nın ilk sezonda ilk 11'e girme şansını nasıl buluyorsun?

"Bence zor olacak çünkü Vinicius ve Rodrygo ilk 11 için güvende görünüyor. Mbappe gelmezse bence Rodrygo 9 numara olacak ve Valverde sağ kanatta oynayacak. Arda ise iyi bir yedek olur. İlk 11'e girmesi için biraz zamana ihtiyacı var."

Sence Carlo Ancelotti, Arda'yı hangi mevkide kullanacak? Orta saha mı yoksa sağ forvet mi?

"Ancelotti bir oyun kurucu içeren bir sisteme geçmeye karar verirse, bence en çok katkı sağlayabileceği yer orta saha olur. Ancak bu, şu anda en olası seçenek gibi görünmüyor.

"Sağ kanatta başlayıp içeri kat ederken sahip olduğu kaliteyle Madrid'de farklı bir şeyler sunabileceğini düşünüyorum."

Bu bağlamda, Arda sence hangi oyuncularla forma savaşına girecek?

"Ancelotti eğer 4-2-3-1 oynatırsa Arda; Bellingham ve Rodrygo ile forma yarışına girecektir. Eğer 4-3-3 dizilişi tercih edilirse, bu kez de Rodrygo ve Valverde ile forma savaşı verir.

Arda sence Real Madrid'in yeni Modric'i olabilir mi?

"Bu konuda emin değilim. Çünkü bunu söylemek için çok erken. Bir orta saha oyuncusundan çok bir hücum oyuncusu olma kapasitesine sahip olduğunu düşünüyorum.

"Ancak Modric'in de 10 numara olduğu düşünülüyordu. Şimdi ise inanılmaz bir orta saha oyuncusu. Yani bu mümkün."

Real Madrid taraftarları, Arda Güler transferini nasıl karşıladı?

"Bence çoğu Real Madrid taraftarı Arda hakkında pek bir şey bilmiyor. Ancak bugünlerde izledikleri videolardan sonra onun muazzam yetenekli bir oyuncu olduğunu ve harika bir geleceğinin olduğunu gördüler. Ayrıca Barcelona yerine Madrid'i seçmesine de bayıldılar!"