Real Madrid tabloda: Roma kulübünden Messi'ye resmi özür

Roma, Paulo Dybala ve Nahuel Molina'nın Lionel Messi'nin veda törenine katılmak üzere Arjantin'e gitmeyeceğini teyit eden bir açıklama yayımladı. Açıklama, red haberlerine ilişkin ilk raporların ortaya çıkmasından üç gün sonra geldi.

Kulüp, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, oyuncuların "6 Ekim'deki Arjantin-Benin maçına katılmayacağını" belirtti ve bu vesilenin ikisi için taşıdığı anlamı kabul etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulüp, Lionel Messi ile yakın bir ilişkisi olan ve onunla birlikte 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin takımının bir parçası olan her iki oyuncu için de bu vesilenin önemini idrak etmektedir."

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Bu kararın disiplin nedenleriyle alındığı yalanlandı; İtalya'nın başkent kulübü, kararın "sporun kıtalararası yolculuğun uzunluğu ve kulübün yaklaşan rekabetçi maçlarının yakınlığı göz önünde bulundurularak, sportif ve lojistik nedenlerle" alındığını ortaya koydu.

Teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin ekibi, 11 Ekim Pazar günü Serie A'da Como ile, ardından ayın 14'ünde Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacak.

İtalyan kulübünü bu kararı almaya iten nedenler arasında, oyuncuların aynı maçta yer almayacak olmaları da bulunuyor; zira Football Italia sitesine göre "Dybala kadroya çağrılmadı, Molina ise 2026 Dünya Kupası finalinin ardından kendisine verilen yedi maçlık uluslararası cezasının ortasında bulunuyor".Football Italia.

Roma açıklamasını, herhangi bir kötü niyet taşınmadığını vurgulayarak tamamladı ve şunları söyledi: "Roma kulübü, Lionel Messi'ye ve onun olağanüstü kariyerine en yüksek derecede saygı duymaktadır; kendisine ve Arjantin Futbol Federasyonu'na son derece özel bir akşam diler."