Real Madrid stoper transferindeki önceliği Lille’in 18 yaşındaki savunmacısı Leny Yoro

Militao ve Alaba’nın sakatlıklarının da etkisiyle bir stoper takviyesi yapmak isteyen Real Madrid genç bir yıldız adayına yöneldi.

Carlo Ancelotti yönetiminde La Liga’da şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Real Madrid, yaşanan sakatlıkların da etkisiyle stoper arayışlarına hız verdi. Marca'da yer alan habere göre İspanyol devinin kadrosuna katmak istediği bir numaralı stoperin Ligue 1 takımlarından Lille’de forma giyen Leny Yoro olduğu öğrenilirken, Lille’in 60 milyon euroluk talebi bu transferi zorlaştırıyor.

Hem yazın Militao'nun sakatlanmasıyla hem de şimdi kış transfer döneminde Alaba'nın yaşadığı sakatlık sonrasında birçok stoperin önerildiği Real Madrid, önceliğini uzun yıllar forma giyebilecek bir isim olarak belirlerken, 18 yaşındaki Yoro’nun zamanla bir Real Madrid efsanesine dönüşebileceği tahmin ediliyor.

PSG isteyip alamamıştı

Stoper mevkisinin yanı sıra sağ bekte de oynayabilen Fransız oyuncu bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkmıştı.

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Lille altyapısından yetişen ve alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı’nın da formasını giyen Yoro, daha önce PSG’den de teklif almış ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Menajerliğini son zamanlarda Real Madrid ile pek de iyi bir dönem geçirmeyen Portekizli Jorge Mendes’in yaptığı Yoro’nun Lille ile olan kontratı 2025 yazında sona eriyor.