Real Madrid, yatırım şirketi Sixth Street ve spor takımı Legends ile 360 ​​milyon Euro değerinde bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Kulüp, perşembe günü yaptığı açıklamada, Kylian Mbappe'nin Santiago Bernabeu'ya transferi hakkında son dokunuşların yapıldığı da bildirildi.

Madrid, Paris Saint-Germain’in Fransız yıldızını beklerken bir yandan da Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Liverpool finaline hazırlanıyor.

İspanyol ekibi, Mbappe transferini her an açıklamaya hazırlanırken saha dışında yaptığı çalışmalarla, yıldız oyuncunun parasını şimdiden çıkarmayı hedefliyor.

Madrid, 20 yıllık bir anlaşmayla büyük bir dış yatırımı onayladı ve bu gelir, Mor Menekşeler’in kasasını dolduracak.

Madrid anlaşma hakkında ne dedi?

"Yönetim Kurulu, Santiago Bernabeu Stadyumu'nu benzersiz bir mekan ve dünya çapında bir ölçüt olarak yükseltmek amacıyla bir yatırım şirketi olan Sixth Street ve spor ve canlı mekan organizasyonları için birinci sınıf bir deneyim şirketi olan Legends ile bir anlaşmayı onayladı.

"Uzun vadeli ortaklığın bir parçası olarak Real Madrid, Kulübün herhangi bir faaliyetine yatırılmak üzere yaklaşık 360 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Bu ittifak sayesinde Sixth Street, 20 yıl boyunca belirli şirketlerin operasyonuna katılma hakkını elde ediyor.

"Santiago Bernabeu stadyumunun dönüşümü, Real Madrid tarihinde bir dönüm noktası olacak. Kendi disiplinlerinde dünya lideri olan Sixth Street ve Legends ile olan bu ittifak, birden fazla etkinliğin yapılabileceği bir stadyumda benzersiz deneyimler sağlamak için uzun yıllar ev sahipliği yapacak ve temel olacak.”

Madrid, Mbappe'yi açıklamaya hazır mı?

Yeni yatırım, Madrid taraftarlarını memnun edecek olsa da, onların son günlerde heyecanla bekledikleri tek ve en önemli konu Mbappe’nin transferinin açıklanması.

Fransız yıldız, bu hafta başında şartları kabul etti ve yaz transfer döneminde Real Madrid ile sözleşme imzalamak istediğini bildirdi.

PSG, artık yıldız oyuncusunu takımda tutmak konusunda neredeyse hiçbir şansa sahip değil ve Real Madrid; Mbappe için gün sayıyor.

Daha fazlası için:

FCSB Başkanı Gigi Becalli, Galatasaray formasını giyen Olimpiu Morutan transferi hakkında konuştu: “Onu geri vermek istiyorlarsa alabiliriz. Ancak, sadece kiralık ya da bedavaya bize gelebilir"