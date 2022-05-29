Alman efsane, Polonyalı golcünün takımda kalması için tüm şartların zorlanması gerektiğini düşünüyor.

Bayern Münih'in eski başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Robert Lewandowski'nin neden Barcelona'ya transfer olmak istediğini sorguladı.

Lewandowski, 2023 yılında bitecek olan Allianz Arena'daki mevcut sözleşmesini uzatmak istemediğini doğruladı ve yaz transfer döneminde, Bayern'den ayrılacağına dair söylentileri alevlendirdi.

Barcelona, 33 yaşındaki oyuncunun bir sonraki varış noktası olarak lanse edildi. Ancak Rummenigge, şu anda Barcelona’nın Bayern’den daha çekici bir kulüp olduğunu düşünmüyor.

Rummenigge, Lewandowski'nin Bayern Münih'ten ayrılması hakkında ne dedi?

Bayern, 2021-22'de Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkarken üst üste onuncu Bundesliga şampiyonluğunu kazandı. Barcelona, grup aşamasında Avrupa'nın seçkin rekabetinden elenerek La Liga'da Real Madrid'in ardından ikinci oldu.

Rummenigge, Lewandowski'nin şampiyonluk arzusunda olması halinde yerinde kalmasının daha iyi olacağını söyledi.

Bayern’in eski CEO'su BILD'e verdiği demeçte, "Şu anda FC Barcelona ile Bayern Münih'ten daha fazla başarılar kazanabileceğinizi hayal edemiyorum.

“Barcelona, şu anda Münih’in sunamadığı başka ne sunabilir? Dürüst olmam gerekirse, aklıma hiçbir şey gelmiyor.

"Barcelona'nın, Bayern'den bir fazlası yok” dedi.

"Robert birinci sınıf bir oyuncu!"

Bayern yetkilileri, Barcelona patronu Xavi'nin oyuncu ile ilk transfer görüşmelerini onaylamasına rağmen, Lewandowski'nin sözleşmesinin son yılında da Almanya’da kalacağını ısrarla belirttiler.

Rummenigge, Bayern’in Polonyalı golcüyü elinde tutmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı ve onlara, menajerine destek olmalarını ve perde arkasında ona bazı yetkiler vermelerini tavsiye etti.

"Robert, FC Bayern için yeri doldurulamaz. 34 yaşına girmek üzere olsa bile böyle bir oyuncuya ihtiyacınız var.

“Onun varlığı, Avrupa'da hiçbir yerde olmayan bir gol garantisi demektir. Robert birinci sınıf bir oyuncu!

"Robert'ın kalması için dua etmelisiniz, o ligin oldukça çekici bir forveti.

"Onun için savaşmalısınız, onunla konuşmalı ve danışmanla kucaklaşmalısınız. Onu kulübün iç işleyişine dahil etmelisiniz.”

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