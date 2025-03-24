Real Madrid rüyası sona eren yıldız 120 milyon euroya Liverpool yolcusu

Real Madrid’in vazgeçtiği Jeremie Frimpong’un Liverpool’a 120 milyon euro karşılığında transfer olmaya çok yakın olduğu bildirildi.

Liverpool, Trent Alexander-Arnold'un sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle sağ bek pozisyonunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda, Bayer Leverkusen forması giyen Jeremie Frimpong ile anlaşmaya çok yaklaşıldı. 24 yaşındaki Hollandalı sağ bekin Real Madrid'e gitme hayali ise şimdilik sona erdi.

Frimpong, Real Madrid'in birkaç sezondur radarındaydı. Ancak İspanyol devinin bu yaz Trent Alexander-Arnold'u serbest transferle kadrosuna katmaya çok yaklaşması, Frimpong’un planlarını değiştirdi. Defensa Central’in haberine göre, Madrid yönetimi Frimpong’un savunma yönündeki zayıflıkları nedeniyle bu transferden tamamen vazgeçti.

Frimpong’un Bayer Leverkusen’de sağ kanat beki olarak oynayıp daha serbest hareket etmesi, dört kişilik savunma sistemine sahip Madrid'de etkisini azaltabilecek bir faktör olarak değerlendiriliyor. Madrid’in analizleri, Liverpool’a da oyuncunun eksikleri konusunda bir uyarı niteliği taşıyor.

Liverpool’un teklifi 120 milyon euro

TEAMtalk’a göre, Liverpool Frimpong için 120 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Bu sezon Bundesliga şampiyonu olan Leverkusen’in önemli isimlerinden biri haline gelen Frimpong, çıktığı 182 maçta 29 gol ve 40 asistlik katkı verdi. Hızı ve hücum gücüyle dikkat çeken Hollandalı oyuncu, Ronald Koeman tarafından da "ölümcül" bir silah olarak tanımlandı.

Liverpool’un Frimpong’a ilgisi, Trent Alexander-Arnold’un geleceğinin belirsiz olmasıyla daha da artmış durumda. Frimpong’un Real Madrid hayali sona erse de, Premier Lig’de yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.

Diğer transfer gelişmeleri

Liverpool cephesinde başka hareketlilikler de var. Michael Owen, Mohamed Salah’ın kulüpte kalmak istediğini söylerken, Salah’ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Federico Chiesa’nın ise takımda mutlu olduğu ve ayrılık düşünmediği babası Enrico Chiesa tarafından doğrulandı.

Öte yandan, eski kaleci Sander Westerveld, Giorgi Mamardashvili transferine şüpheyle yaklaştığını belirtti. Liverpool’un yaz aylarında çok sayıda transfer ve sözleşme hamlesi yapması bekleniyor.