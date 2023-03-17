Son iki sezondur forma giydiği takımlara beklenen katkıyı veremeyen Belçikalı yıldız, yeni sezonda Real Madrid için oynayabilir.

İkinci kez transfer olduğu Chelsea’de beklentileri karşılayamayan ve Antonio Conte yönetiminde şampiyonluk yaşadığı Inter’e kiralanan Belçikalı golcü Romelu Lukaku, Karim Benzema ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Real Madrid’in gündemine geldi. Inter cephesi oyuncunun 1 Temmuz’da Chelsea’ye döneceğini açıklarken, Real Madrid ise teklif için çalışmalara başladı.

İspanyol basınından Fichajes’te yer alan habere göre Real Madrid yönetimi bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maçta forma giyemeyen ve 35 yaşındaki efsane oyuncu Benzema kalsa da gitse de Lukaku’yu gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor.

Babası Gençlerbirliği için oynamıştı

Chelsea’nin yüksek maaşından ötürü oyuncuyla yolları ayırmak istemesi de bu ihtimali güçlendiriyor.

Kariyerinin en iyi dönemini Inter’de geçiren ve Inter’in 2020-2021 sezonunda kazandığı son lig şampiyonluğunda sezonu 44 maçta 30 golle kapayan Lukaku, daha önce Manchester United forması da giymişti. Babası bir dönem Gençlerbirliği forması giyen Lukaku çocukluk yıllarında bir dönem başkent Ankara’da yaşamıştı.