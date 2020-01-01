Real Madrid, Reinier transferini resmen duyurdu!

İspanyol devi, Flamengo forması giyen genç orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.

, ekiplerinden Flamengo forması giyen 18 yaşındaki Reinier Jesus Carvalho'nun transferini resmen duyurdu.

Hatırlanacağı üzere Goal, Ocak ayının başında İspanyol devinin bu transfer için Flamengo ile anlaşmaya vardığını bildirmişti.

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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu anda Olimpiyatlar CONCACAF Elemeleri'nde mücadele eden Brezilya U23 Milli Takımı kadrosunda olan Reinier'in turnuvanın sona ermesinin ardından Real Madrid Castilla takımına (B takımı) katılacağı duyuruldu.

Transferin mali detaylarıyla ilgili bir bilgi verilmese de gelen haberler Real Madrid'in Reinier için Flamengo'ya yaklaşık 35 milyon euro ödeyeceği yönünde.