Real Madrid, PSG'nin de istediği Monaco orta saha oyuncusu Tchouameni'yi, 100 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı

Fransız futbolcu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı.

Real Madrid, Monaco'nun orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'nin transferini tamamladı.

Fransız oyun kurucu, bu yaz Paris Saint-Germain ve Liverpool da dahil olmak üzere bir dizi önde gelen Avrupa kulübü tarafından takip edilmişti.

Tchouameni, bu kulüplerin yerine Şampiyonlar Ligi şampiyonunu terih etti.

Tchouameni, Real Madrid'e ne kadara mal olacak?

Fransız orta saha, Real Madrid'e toplam 100 milyon euro'ya mal olacak.

Tchouameni'nin Real Madrid'deki maaşı ve sözleşme süresi ne kadar?

Madrid, Tchouameni'nin Santiago Bernabeu'da altı yıllık bir sözleşme imzaladığını ve onu 2028 yazına kadar Los Blancos'a bağladığını doğruladı.

Raporlar, oyuncunun maaşının haftada yaklaşık 150.000 sterlin'e yakın olduğunu söylüyor.

Real Madrid'in transfer ettiği Aurelien Tchouameni kimdir?

NXGN 2019 mezunu Tchouameni, son birkaç sezonda yerel ve uluslararası alanda muhteşem bir yükseliş yaşadı.

Ocak 2020'de Bordeaux'dan ayrılan Fransız orta saha, o zamandan bu yana Monaco için 95 maç oynadı ve sekiz gol attı.

22 yaşındaki oyuncunun defansif orta saha pozisyonunda oyunu kontrol etme yeteneği, büyük ve küçük maçlarda takımı için istikrarlı bir tempo oluşturmasına yardımcı oldu.

Aynı zamanda, arkadan ileriye doğru top taşıma özelliği ve hücumu belirleme yetenekleri mevcut. Bazıları onu N'Golo Kante ve Paul Pogba'nın bir karışımına benzetiyor.

Son iki sezonun her birinde Ligue 1 Yılın Takımı'na seçilen Tchouameni, Fransa'daki ilk maçına Eylül 2021'de çıktı ve 2021 Uluslar Ligi'ni kazanan Fransa Millî Takımı'nın bir parçasıydı.

Fransa tarafından fırsat verildiğinde iyi performans göstermeye devam etti ve 2022 Dünya Kupası için kadroda olacağından neredeyse emin.

Madrid'in PSG'yi Tchouameni yarışında mağlup etmesinin tek yolu 100 milyon euro ödemekti

Jorge Picon, GOAL Real Madrid Muhabiri

Real Madrid, Tchouameni'yi kadrosuna katarak önümüzdeki on yıl için dünyanın önde gelen orta saha oyuncularından biri olmayı vadeden bir oyuncuyu getirdi. Ayrıca orta ve uzun vadede Casemiro'nun çok iyi bir alternatifi oldu.

PSG'nin onunla sözleşme imzalamak için yarışa geç girmesi, Madrid'in ödemeyi planladığı bedeli artırdı, ancak bunun ucuz bir transfer olacağını asla düşünmediler.

Bu, aylardır planladıkları bir transfer ve muhtemelen yaz transfer döneminin tek büyük masrafı olacak.

Tchouameni'nin önümüzdeki birkaç yıldaki performansı, fiyatının fazla olup olmadığını belirleyecek, ancak piyasanın durumuna göre, Madrid'in PSG veya Premier Lig gibi kulüplerle rekabet etmesinin tek yolu 100 milyon euro ödemekti.

Tchouameni, Real Madrid'e nasıl uyum sağlayacak?

Tchouameni'nin Bernabeu'ya gelişiyle birlikte, efsanevi üçlü Luka Modric, Toni Kroos ve Casemiro'nun yerine geçebilecek üç orta saha oyuncusu da tamamlanmış oldu.

Bu grubun her bir üyesi şu anda beş kez Şampiyonlar Ligi kazandı. Ancak şimdi sırasıyla 36, ​​32 ve 30 yaşındalar.

Los Blancos'un bir veraset planı var ve Tchouameni, Carlo Ancelotti için orta saha seçenekleri olarak Fede Valverde ve Eduardo Camavinga'ya katılacak.

Valverde, henüz 23 yaşında olmasına rağmen Madrid formasıyla 148 maçta forma giymiş tecrübeli bir tecrübeli isim. 2016'daki gelişinden bu yana kulüplerde çeşitli pozisyonlarda forma giydi ve uzun vadede muhtemelen 8 numara olarak oynayacak.

Bu arada 19 yaşındaki Camavinga, Rennes'ten Ağustos 2021'de 40 milyon euro karşılığında transfer edilmişti ve İspanya başkentinde cesaret verici bir ilk sezonunun keyfini çıkardı.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde bazı önemli katkılarda bulundu.

Real Madrid'in önümüzdeki yaz imzası kim olacak?

Tchouameni, bu ayın başında Chelsea'den bedavaya gelen Antonio Rüdiger'den sonra Real Madrid'in ikinci yaz transferi.

Kylian Mbappe'nin PSG'de kalmaya karar vermesi, La Liga devini başka bir arayışa soktu.

Bu alternatif, Bayern Münih'in yıldızı Serge Gnabry olabilir. Alman oyuncu son Bundesliga şampiyonluğunun ardından Allianz Arena'dan ayrılmak için bastırmak istiyor.

Daha fazla okuma