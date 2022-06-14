Madrid'in genç yıldızı, hem sahada hem de sosyal medyada hızlı olduğunu kanıtladı.

Real Madrid’in Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior'ın sosyal medyadaki özel mesajları ifşa edildi.

Yıldız futbolcunun, ‘Elite’ dizisinin oyuncusu Ester Exposito'ya attığı mesajlar ortaya çıkınca sosyal medyanın ilgisini çekti.

Vinicius, Ester’e attığı mesajlar içerisinde fit durumda olduğunu ve kendisiyle tanışmak isteyip istemediğini soruyor.

Ne söylendi?

AS’ta yer alan habere göre, Vinicius’un Ester’e attığı mesajlar şu şekilde:

"Göğüslerim ve vücudum çok fit durumda.

“Benimle tanışmak ister misin?"

Böylece, Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior'ın Instagram hesabının çalındığı ve attığı mesajların bu şekilde ortaya çıktığı da aktarıldı.

Junior’un, ‘Elite’ dizisiyle tüm dünyada yıldızı parlayan oyuncuya olan ilgisi de gözler önüne serildi.

Brezilyalı yıldız, kısa süre içinde Instagram hesabını geri aldı ve ünlü oyuncuya attığı mesajları hemen sildi.

Vinicius Junior’un bu sezonki performansı

2018 yılında Flamengo’dan Real Madrid’e 45 milyon Euro’ya transfer olan Brezilyalı yıldız, bu sezon performansını zirveye çıkardı.

Yeteneğiyle büyük bir alkış alan Vinicius, toplamda 52 karşılaşmada görev yaptı.

Junior, oynadığı maçlarda 22 gol ve 20 asist katkısında bulunarak takımının hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaşmasında büyük bir paya sahip oldu.

Real Madrid ile bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan yıldız futbolcunun, takımıyla sözleşme yenilemesi bekleniyor.

Daha fazlası için:

İtalyan basını, Juventus'un eski teknik direktörü Andrea Pirlo'nun neden Karagümrük'e geldiğini açıkladı