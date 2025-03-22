Real Madrid orta saha için dünyaca ünlü iki yıldızı transfer etmek istiyor

İspanyol devinin orta saha transferinde iki önceliği Martin Zubimendi ve Vitinha olarak belirlendi.

Real Madrid, 2024-25 sezonu sona ermeden önce kadrosunu güçlendirme planları yaparken, yaz transfer döneminde orta saha rotasyonuna iki büyük hedef belirledi: Martin Zubimendi ve Vitinha.

Bu yaz sağ bek, stoper ve orta saha olmak üzere üç pozisyon için transfer yapmayı planlayan Real Madrid’de, Trent Alexander-Arnold ve Dean Huijsen gibi isimler öncelik kazanırken, özellikle orta saha için detaylı bir değerlendirme süreci yürütülüyor.

Zubimendi listede ilk sırada

Martin Zubimendi, Real Sociedad forması altında sergilediği istikrarlı performansla Real Madrid’in radarında ilk sırada yer alıyor. Toni Kroos’un olası vedası sonrası doğacak boşluğu doldurabilecek isim olarak görülen 26 yaşındaki oyuncu, İspanyol pasaportuna sahip olması sayesinde de Real yönetiminin yerli oyuncu politikasına uyum sağlıyor.

Ancak, bu transfer kolay olmayacak. Zubimendi’nin serbest kalma maddesini ödemeye sıcak bakmayan Real Madrid, Arsenal’in oyuncuyu transfer etmek için ciddi adımlar atmasından endişe duyuyor. İngiliz kulübünün serbest kalma bedelini ödemeye hazır olması, transferde Londra ekibine avantaj sağlıyor.

Vitinha transferi daha da zor

Real Madrid’in listesinde yer alan bir diğer isim ise Paris Saint-Germain'in Portekizli yıldızı Vitinha. Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile karşı karşıya gelme ihtimali bulunan İspanyol devi, bu transferin neredeyse imkânsız olduğunu düşünüyor. PSG’nin kilit oyuncularından biri olan Vitinha’yı ayrılığa ikna etmek ve kulübünden koparmak oldukça zor görünüyor.

Madrid yönetimi için orta sahaya takviye yalnızca bir ihtiyaç değil, aynı zamanda uzun vadeli stratejik bir hamle olarak görülüyor. Bununla birlikte, Premier Lig devlerinin Zubimendi ve Huijsen gibi isimlere ilgisi Real Madrid’in işini daha da zorlaştırıyor.

Savunmada Trent Alexander-Arnold’un transferi büyük ölçüde kesinleşmiş durumda. Ancak kalan iki pozisyon için yürütülecek görüşmelerin zorlu geçeceği açık. Real Madrid’in ilk hedefi, sezonu güçlü bir şekilde tamamlayarak yaz aylarında doğru kararlar vermek olacak.