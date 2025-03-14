Real Madrid, Mbappe'ye 100 milyon euroluk bir partner transfer ediyor

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Real Madrid Viktor Gyokeres transferi için yarışa dahil oldu.

Real Madrid, önümüzdeki yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeye kararlı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, forvet hattında daha fazla alternatife sahip olmak için yeni bir golcü transfer etmek istiyor. Bu doğrultuda, 48 gol katkısı (G/A) sağlayan genç bir yıldız için 100 milyon euro ödemeye hazır olduğu bildiriliyor.

İspanyol basınına göre, Madrid yönetimi uzun vadeli bir yatırım olarak gördüğü bu transfer için büyük bir bütçe ayırmış durumda.

Genç yıldız dikkatleri üzerine çekti

Viktor Gyokeres, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa’nın en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri olurken, 48 gol katkısıyla dikkat çeken forvetin, Real Madrid’in hücum hattına yeni bir dinamizm kazandırması bekleniyor.

Kulüp, bu transferi tamamlayarak Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi yıldızlarla uyumlu bir ileri üçlü oluşturmayı planlıyor.

Real Madrid, Arsenal maçı öncesi endişeli

Bu transfer hamlesi planlanırken, Carlo Ancelotti'nin mevcut savunma hattında ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Özellikle Ferland Mendy ve Antonio Rudiger'in sakatlıkları, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal karşısında Real Madrid’i zor durumda bırakabilir.

Mendy'nin Atletico Madrid maçında sakatlanmasının ardından Ancelotti’nin sol bekte alternatif aradığı bildirildi. Öte yandan, Rudiger’in haftalardır ağrı içinde oynadığı ve Arsenal karşısında forma giyip giyemeyeceğinin belirsiz olduğu ifade ediliyor.

Madrid yönetimi, hem mevcut savunma sıkıntısını çözmek hem de uzun vadeli hücum planlarını gerçekleştirmek için bu yaz kritik transfer hamleleri yapmaya hazırlanıyor.